Fin du forfait unique pour skier à Vars et à Risoul dans les Hautes-Alpes 

Le domaine de la Forêt Blanche est donc divisé. Ce samedi, il n'y aura pas de liaison possible entre les deux stations avec un forfait unique. Vars exige que la société d'exploitation des remontées de Risoul participe financièrement de manière plus conséquente car les skieurs de Risoul dévalent en très grand nombre sur les pentes des Varsincs.

ⓘ Publicité

"A un moment donné, il faut payer sa dette !"

Dominique Laudré, le maire de Vars, qui est aussi le pdg des remontées mécaniques de la station, est, sans mauvais jeu de mots, très remonté. "Vars a investi 53 millions d'euros ces dernières années pour un accueil digne de ce nom. Risoul a choisi de ne pas le faire. La très grande majorité des skieurs de Risoul vient donc skier chez nous et nous l'acceptons volontiers. En revanche, Risoul doit participer plus. Risoul encaisse les forfaits et nous on paye le damage, l'électricité, le personnel, etc... On est un fournisseur qui n'est pas payé par son client. A un moment donné, il faut payer sa dette !" Cette rétribution s'élève à 1,2 million d'euros. Vars est prête à renégocier à la baisse mais exige d'être rémunérée jusqu'en 2025. La société "Labellemontagne"qui exploite Risoul estime avoir fait le maximum de ce qu'elle pouvait faire. Pour Vars, elle ne paye pas assez "alors qu'ils en ont longtemps bien profité". Dominique Laudré affirme qu'il n'a pas le choix en rompant la liaison. "Nos charges sont colossales. Je vais expliquer ça comment à mes 190 bonshommes que je ne peux pas les aider à passer l'inflation, que je ne peux plus payer l'electricité qui augmente ? Tout ça parce que l'exploitant de l'autre côté ne veut pas honorer sa dette ! C'est facile, il n'a qu'à nous envoyer un chèque et le domaine rouvrira".

loading

Accès pas interdit mais forfait limité

Pour expliquer aux skieurs qu'ils ne pourront pas rejoindre l'autre domaine, beaucoup d'informations seront délivrées dans les stations et sur les crètes. Vous pouvez toujours skier chez le voisin, mais votre forfait ne vous permettra pas d'emprunter les remontées de l'autre station.

Le forfait de Vars sera valable seulement sur Vars - Camille Payan

Situation mal vécue à Risoul

Christian André directeur de la société de gestion des activités touristiques de Risoul dit subir la situation. "On la vit difficilement. Personne ne peut dire qu'il n'est pas impacté par cette fermeture. Personne n'y a à gagner". La décision de Vars vient après deux années difficiles liées au Covid, un affaiblissement de l'industrie du ski, et un contexte de flambée des coûts préoccupant. "C'est aussi un problème d'image. Les usagers ne le comprennent pas". Pour Christian André, "c'est une catastrophe dans l'histoire du développement de ces deux stations". Le responsable n'est cependant pas totalement pessimiste pour toute la saison. Les négociations se poursuivent selon lui.

loading

L'association des commerçants de Risoul redoute des pertes de 15 à 30 % de chiffre d'affaire. Elle s'est mobilisée contre cette rupture de liaison. En vain.