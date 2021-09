Fin du pass sanitaire dans les centres commerciaux : la directrice du Géant Casino de Pessac "très satisfaite"

Le pass sanitaire n'est plus obligatoire pour entrer dans l'un des 10 grands centres commerciaux de Gironde à partir de ce mercredi 8 septembre. Le ministère de la santé l'a annoncé lundi dans un communiqué de presse, en raison de la baisse du taux d'incidence sur l'ensemble du département. En moins d'un mois, la directrice du centre commercial Géant Casino de Pessac a constaté une diminution de la fréquentation au sein de ses 60 boutiques, sans pour autant pouvoir encore la chiffrer.

Dialogue maintenu avec la préfecture

"Je suis très satisfaite de la décision et je me félicite que les autorités nous aient entendu. Nos commerçants, prestataires et clients ont accueilli cette nouvelle avec une grande joie", explique Sylvie Rodrigues, au micro de France Bleu Gironde. "Il était temps que ça arrive, on a eu des baisses de fréquentation dans nos boutiques, baisse des ventes de nos commerçants également, auxquelles il faut ajouter les coûts de fonctionnement que ça a engendré", poursuit-elle.

Sylvie Rodrigues qui tient à saluer la préfète de Gironde "pour avoir toujours maintenu le dialogue" durant cette période d'obligation du pass sanitaire. Face à l'évolution de la pandémie la directrice du centre commercial Géant Casino de Pessac reste "vigilante et mobilisée, pour s'il le faut, être réactif". 300 salariés travaillent dans les boutiques.

Les clients non-vaccinés d'Auchan Bordeaux-Lac enthousiastes

A Bordeaux-Lac, les clients ont eux aussi accueilli la nouvelle avec enthousiasme. En particulier, ceux qui n'ont pas encore été vaccinés ou qui n'ont pas de schéma vaccinal complet. Devant la tente de dépistage, la nouvelle fait visiblement déjà effet, Kédaout s'étonne du peu de monde à attendre pour être testé. "D'habitude, il y a énormément de personnes qui n'ont pas de rendez-vous, et là, il n'y a plus rien", affirme cette retraitée, hostile à la vaccination. Deux tests par semaine pour aller faire ses courses, voilà une chose qui commençait d'ailleurs à agacer Mehdi : "Ça va nous apaiser un peu, le stress et tout ça, s'organiser pour faire le test, attendre les résultats, ça va être une meilleure vie quoi !"

"Les entreprises en ont assez bavé comme ça, ils ont aussi besoin de travailler", estime Cindy, qui se réjouit pour les commerçants, quand Florian lui reste sur ses gardes : "Pour aller dans les restaurants, ou faire d'autres activités, il faut avoir le pass sanitaire, donc bon, ça reste une privation des libertés." Les non-vaccinés vont bientôt devoir s'adapter à une nouvelle mesure, puisque dans un peu plus d'un mois à la mi-octobre, les tests de dépistage seront payants.