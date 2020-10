Fin du plus grand chantier hydroélectrique d'Europe avec l'inauguration du barrage de Livet-Gavet en Isère

L'inauguration ce vendredi d'une nouvelle centrale hydroélectrique est l'aboutissement d'un chantier titanesque de 10 ans à Livet-Gavet en Isère. Anne Dalmasso, chercheuse en histoire contemporaine et spécialiste de la houille blanche est l'invitée de France Bleu Isère pour en mesurer l'impact.

L'inauguration du barrage Romanche-Gavet est l'aboutissement de 10 ans d'un chantier pharaonique, le plus important chantier hydroélectrique d'Europe. Il va remplacer 6 centrales et 5 anciens barrages et va permettre l'alimentation électrique de Grenoble et de Chambéry. Pour parler du lien très fort de l'Isère avec la houille blanche, Anne Dalmasso, historienne et spécialiste de l'hydroélectricité dans les Alpes est l'invitée de France Bleu Isère. Elle répond aux questions de Nicolas Crozel.

Anne Dalmasso, avec vous, on va regarder le passé de l'Isère, est-ce qu'on peut dire que la houille blanche est née ici dans le Grésivaudan ou la vallée de la Romanche ?

Je vais vous décevoir, la houille blanche n'est pas née ici. Elle est née, comme toutes les technologies nouvelles, sur un espace plus large. Par contre, ce qui est tout à fait vrai, c'est que cette région des Alpes du Nord a été un des lieux où l'hydroélectricité s'est mise en place et a eu un impact sur le territoire et sur l'économie particulièrement important. L'hydroélectricité, bien sûr, c'est la production d'électricité. Mais c'est aussi l'usage de cette électricité. Et c'est ce qui explique l'industrialisation par exemple de la vallée de la Romanche qui peut paraître étonnante aujourd'hui pour les touristes qui y passent parce qu'on ne voit plus beaucoup d'usines.

A quelle époque remonte cette industrialisation ?

Elle date de la fin du 19e siècle, vers les années 1890. La désindustrialisation s'engage, comme un peu partout ailleurs dans les années 1960. La dernière grosse était l'usine Péchiney qui était à Rioupéroux qui a disparu au milieu des années 80. Même s'il reste l'usine Ferro-Pem à Gavet même si elle est dans une situation difficile avec 120 emplois menacés. L'industrialisation est née parce qu'on ne savait pas transporter le courant d'une façon économique acceptable, c'est ce qui explique ce moment très précis de l'industrialisation dans les vallées alpines. Quand, ensuite, on a construit les réseaux internationaux, l'avantage comparatif des Alpes a disparu.

Aujourd'hui on parle de transition verte avec la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, l'inquiétude pour l'avenir des autres centrales nucléaires vieillissantes. Quelle place on accorde à l'hydroélectrique dans cette transition verte et écologique ?

C''est une énergie que l'on peut considérer comme renouvelable. Ce qui n'empêche pas qu'elle puisse avoir des impacts écologiques importants sur un territoire, comme les autres énergies renouvelables. Ce qui est intéressant avec ma casquette d'historienne, c'est de voir que d'abord, l'hydroélectricité a été valorisée comme une énergie nationale, puis comme une énergie un peu vieillissante, face au nucléaire qui était présenté comme le nec plus ultra de la modernité. Et aujourd'hui, ça revient comme une énergie renouvelable avec des impacts sur le territoire qui ne sont pas négligeables. Avec le côté intéressant à Livet-et-Gavet, c'est qu'elle est souterraine. Son impact sur le territoire est moins visible, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas.

Vous avez travaillé sur les mouvements ouvriers et sociaux et l'hydroélectricité a été un facteur des conquêtes sociales ? Et ce que c'est un savoir-faire ou un service public que l'on va perdre ?

Il y a deux grandes questions : la question de la maîtrise de la compétence technique et ça renvoie à des enjeux très actuels comme sur le devenir des constructeurs de matériel hydraulique comme General Electric à Grenoble et à Belfort. L'autre question dont on parle depuis une dizaine d'années, c'est la question de la mise en concurrence, ou pas, au moment du renouvellement des concessions électrique. Donc la question de la maîtrise des centrales.

C'est ce que l'on appelle la privatisation des barrages ?

La formule est rapide, mais elle pose bien la question du statut que l'on donne à l'énergie hydraulique. Bien commun ou pas bien commun ? Et des modalités de son contrôle et de sa mise en exploitation. Ça pose la question plus généralement du statut d'EDF. Vous avez entendu parler du projet Hercule qui est dans les tuyaux et qui n'est pas complètement mis en œuvre de séparation d'EDF en deux entités. EDF, pas plus que ses barrages et ses centrales, n'est éternelle.