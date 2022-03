Fin du port du masque : c'est peut être la fin du tunnel pour ce restaurateur Sarthois

Rodolphe Laferrerie gère un restaurant et un bistrot dans le centre ville du Mans. La fin du port du masque et du pass vaccinal est un soulagement pour lui, ses salariés et ses clients. Avec la crise sanitaire et le télétravail, il estime avoir perdu la moitié de son chiffre d'affaire le midi

"C'est une super nouvelle, on attendait avec impatience". Rodolphe Laferrerie respire ! Au sens propre comme au figuré ! Ce lundi, le gérant du restaurant Libertà au Mans accueille ses premiers clients sans masque. Une libération pour lui et les 35 employés (avec ceux du bistro Le Comptoir qu'il gère aussi). "Les masques sont une vraie barrière pour nous, autant pour communiquer avec nos collègues qu'avec nos clients. Donc, on est vraiment ravis".

Il y a aussi la fin du pass vaccinal. Plus besoin de jouer les "gendarmes" pour contrôler les certificats de vaccination qui ont "refroidi plus d'un client". Cette levée des restrictions sanitaires marque un retour (presque) à la vie normale. Car ce qui a le plus plombé le chiffre d'affaire du Libertà, c'est le télétravail. "Ca a été terrible. Le midi au moment du service, on a pu constater jusqu'à moins 40 %, moins 50 % de chiffre d'affaire". Une partie des clients du restaurant travaillant à distance. "Pour le bistro-bar Le Comptoir, on a décidé d'arrêter complètement le midi parce que c'était plus rentable".

Et pourtant comme les autres restaurateurs, Rodolphe Laferrerie s'est adapté aux exigences sanitaires. "On a fait de notre mieux avec le gel hydroalcoolique. On a essayé de séparer les tables, faire une table sur deux. On s'est toujours adapté parce que les mesures ont changé aussi avec les différentes vagues". Des aménagements qui ont pris du temps, coûté de l'énergie, de la place et donc ont impacté le chiffre d'affaire du restaurant même s'il est "un peu tôt pour parler de coût. On n'a pas vraiment encore fait le point global sur l'étendue des dégâts, mais ça a été quand même conséquent".

Le midi au moment du service, on a pu constater jusqu'à moins 50 % de chiffre d'affaire. Rodolphe Laferrerie, restaurateur au Mans

La fin du port du masque obligatoire, les clients en parlent depuis plusieurs jours. "Les avis sont mitigés. Il y en a qui sont plutôt rassurés, d'autres moins. Voilà, on en est là. On ne sait pas encore exactement si on arrive au bout du tunnel, mais on y croit". Quant au personnel, il peut garder le masque s'il le souhaite "Certains préfèrent le garder surtout ceux qui ont des petits rhumes ou des choses comme ça. Mais de façon générale, on est tous contents de l'enlever quand même".

Après le Covid, la guerre en Ukraine et la flambée des prix

Le conflit en Ukraine a pris le pas de la crise sanitaire. Alors que l'activité économique a connu un rebond au sortir du confinement, elle est à nouveau stoppée nette avec l'invasion russe qui inquiète les marchés. La flambée des matières premières et des prix de l'énergie va encore plus compliquer la vie des restaurateurs. " Avec la hausse des produits laitiers, tout ce qui est fromage, charcuterie. Et puis les coûts de transport augmentent de façon considérable".

Pour l'instant, Rodolphe n'a pas encore répercuté cette hausse sur le prix des menus. " Tant qu'on pourra le faire, on évitera d'augmenter nos prix. On va sortir la nouvelle carte de printemps. On va faire le point sur tous les produits et savoir ce qui a augmenté précisément et en fonction, si on est obligé, on le fera". Mais vu la volatilité des marchés et des cours de l'énergie, "il est très difficile d' avoir une visibilité claire" regrette Rodolphe Laferrerie.