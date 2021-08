La fin du « quoi qu'il en coûte » dans la restauration n’effraie pas les restaurateurs de Nancy qui ont tous repris leur activité en mai ou en juin et qui ne semblent pas pénalisés par le passe sanitaire. Au centre-ville, certains ont même investi pendant le confinement.

Rue gourmande à Nancy, on dresse les tables pour le repas du midi et la fin du télétravail imposé se fait même ressentir positivement : « Tant qu'on n'a pas d'autres restrictions, c'est un peu normal que ça s'arrête aussi » avoue avec philosophie un restaurateur qui applaudit le « quoi qu’il en coûte » très français en direction des restaurateurs.

Le dispositif de chômage partiel, les aides et les prêts ont largement profité aux restaurateurs qui voyaient l'avenir en noir il y a quelques mois alors que le syndicat patronal évoquait même la possible disparition de 30% des 600 cafés et restaurants de Nancy.

On ne sait pas si ça va recommencer dans trois mois

Aujourd'hui, la très grande majorité des restaurants est toujours là à Nancy et Serge Feix, qui cuisine au feu de bois depuis 27 ans se veut rassurant : « La saison a été bonne mais c'est l'hiver et on va voir ce que ça donne l'année prochaine parce que les prêts, les entreprises vont commencer à rembourser à partir de l'année prochaine ».

Et le patron de la Romana, de poursuivre : « On ne sait pas si dans deux ou trois mois, ça va recommencer. Si demain il y a encore des problèmes de virus et qu'on nous laisse ouvert et qu'on n'a pas un chat, les difficultés risquent d'arriver ».

Travaux pendant le confinement

Pour les restaurateurs et les serveurs rencontrés, le passe sanitaire et le QR code n’ont pas fait fuir la clientèle en centre-ville et pas de soucis de personnel, vacciné ou en passe de l’être.

Au milieu de la rue des Maréchaux, Alain Masson revoit sa clientèle et ressent les effets positifs de la fin du télétravail. Même esprit positif pour Louis Schermann, et ses trois salariés qui a investi : « On a été très bien aidés, il y en a même qui ont fait des travaux ou ont ré-investi en matériel. Je l'ai fait aussi ».

Des restaurateurs rencontrés plutôt confiants même si certains redoutent l'éventualité d'un nouveau couvre-feu dans les mois à venir qui pourrait mettre l'équilibre de leur restaurant en péril.