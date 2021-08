Fin du "quoi qu'il en coûte" : "on se débrouille déjà seul depuis 2 ans", regrette une commerçante nancéienne

Alors que l'ère du "quoiqu'il en coûte" lancée il y a un an et demi prend fin, de nombreux commerçants vont devoir apprendre à vivre sans aide de l'état. Mais de leur côté, d'autres professionnels regrettent de n'avoir reçu aucun coup de pouce depuis le début de l'épidémie.

"On a été complètement écarté." Les mots sont signés Marie de Metz Noblat ce mardi matin sur France Bleu Lorraine. Cette gérante d'une épicerie de Nancy regrette de n'avoir reçu aucun aide financière pendant l'épidémie, alors que pour d'autres, l'ère du "quoi qu'il en coûte" se termine seulement aujourd'hui.

Jeter l'éponge ?

Une différence de traitement que la commerçante ne comprend pas alors que la clientèle ne semble toujours pas au rendez-vous, malgré son emplacement proche de la Place Stanislas. "On a eu le droit d'ouvrir mais on n'a pas eu de client, et c'est le cas de beaucoup de collègues de ma rue", confie-t-elle. Une situation qui peut devenir dramatique pour beaucoup d'entre eux. "J'ai fait le pire exercice fiscal de ma vie après 11 ans d'ouverture et j'ai 0 aide. Certaines connaissances se sont suicidées, alors quand je me fais traiter de profiteuse du système, c'est faux.

Le destin le plus terrible possible est écarté d'un revers de la main par Marie de Metz Noblat : "je me dis qu'on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard". Mais elle envisage quand même de fermer boutique. "Je lance un appel : si quelqu'un veut me racheter mon fonds de commerce, je suis prête", conclut-elle.