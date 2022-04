Les associations de consommateurs de Haute-Vienne s'opposent à la fin du ticket de caisse

A compter du 1er janvier 2023, les tickets de caisse ne seront plus donnés systématiquement après chaque achat. Il faudra en faire la demande à l'employée de caisse. Le but, faire des économies de papier. Les associations de consommateurs s'y opposent et déplorent un manque de transparence.