Fin du tri postal à Limoges : par où passe désormais votre lettre postée en Haute-Vienne ?

Limoges, France

Depuis le 25 avril dernier le tri du courrier ne se fait définitivement plus au centre de tri de la Poste à Limoges. Avec un volume de courriers toujours en baisse et des colis toujours plus nombreux, le groupe modifie sa stratégie et se réorganise L'ensemble du courrier haut-viennois est désormais trié à Poitiers. Celui de la Corrèze et de la Creuse dépend lui du centre de tri de Clermont-Ferrand. Quels impacts sur notre courrier , quand on le poste, quand on le reçoit ? Par où passe désormais nos lettres postées depuis la Haute-Vienne autrefois triées au centre de tri de Limoges ?

De Limoges à Paris en passant par Poitiers ...

Comme beaucoup de Limougeauds et de Haut-Viennois chaque jour Alexandra vient de poster une lettre. Le courrier est destiné à sa fille qui vit à Paris et elle a mis le traditionnel timbre rouge pour que son courrier arrive demain. Ce qu'elle ignore peut être c'est que cette lettre fera partie des premières à ne plus être triées au centre de tri de Limoges. La plateforme du groupe La Poste a en effet transféré cette activité à Poitiers progressivement, puis définitivement depuis le 25 avril dernier. Sa lettre ne partira pas directement à Paris comme l'explique Eric Rigaux porte-parole du groupe La Poste "Elle va être triée cette nuit à Poitiers et elle arrivera à Paris demain matin"

Même si la lettre est désormais triée à Poitiers, sa distribution continue de se faire sous 24heures avec un timbre rouge assure La Poste. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

et de Limoges à Saint-Junien ... en passant aussi par Poitiers

Que se passe-t-il alors pour le courrier qui ne concerne que le département, comme une lettre postée à Limoges à destination de Saint-Junien par exemple ? Elle suit un trajet quasi identique.

Elle partira à Poitiers avant de revenir à Saint-Junien explique le porte-parole de La Poste . Cette petite lettre va donc faire un aller retour sur la RN 147 pour être triée par des machines dernier cri au centre de tri de Poitiers. " Elle va utiliser des camions qui existent déjà. Tous les jours nous avons un camion qui montent sur Poitiers et tous les jours nous avons un camion qui va également de Poitiers à Saint-Junien" précise Eric Rigaux qui assure que tout cela ne génère pas plus de pollution et pas de changement non plus pour les usagers côté distribution. "Pour les particuliers il n'y a rien de changé. Nous allons continuer d'assurer notre mission de service public avec les facteurs et factrices et distribuer le courrier du lundi au samedi" assure Eric Rigaux.

Le courrier emprunte des liaisons et des camions déjà existants notamment via la RN147. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Vers des tournées rallongées pour les facteurs ?

Pas de changement, ou presque car les syndicats comme SUD s'interrogent sur la traditionnelle livraison du courrier avant midi. C'est le cas de Joël Berthier, responsable régional du syndicat Sud PTT Limousin. _"Pour les facteurs comme le courrier va arriver plus tard de Poitiers, l__es facteurs vont devoir prendre leur service plus tard et vont donc devoir de prendre une pause à midi. Ils repartiront ensuite en tournée pour distribuer le courrier jusqu'à 16 ou 17 heures"_détaille le syndicaliste. Il s'inquiète aussi du changement de rythme de vie pour les employés du centre de tri de Limoges pour qui tout celà est synonyme de révolution et de fin d'une époque.

La poste pourrait donc décider d'étendre les horaires des tournées comme c'est déjà le cas en Corrèze depuis le mois de mars. Le courrier envoyé depuis la Corrèze, mais aussi la Creuse, dépend désormais du centre de tri de Clermont-Ferrand.