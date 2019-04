Fin juin, la mairie de Bourgoin-Jallieu va expérimenter la gratuité du stationnement le samedi entre 11 et 16h

L’expérimentation va durer 1 an. Les places de stationnement de l'hyper-centre en zones dites de courte durée sont concernées : plus de 1.000 places.

Bourgoin-Jallieu, France

A Bourgoin-Jallieu, voilà une mesure plutôt populaire que vient d'annoncer la mairie. A compter du 22 juin, le stationnement sera gratuit le samedi entre 11 et 16h; c'était déjà le cas déjà entre 12h et 14h du lundi au samedi. Sont concernées les places des zones dites de courte durée de l'hyper-centre. Quelque 1.200 places entre les places dans les rues et celles des parkings. A noter que le grand parking de la Folatière -500 places à deux pas de la rue piétonne - n'est pas concerné par cette gratuité : il est géré par un privé.

Coup de pouce pour le commerce local qui le réclamait depuis des années

Cette gratuité a été décidée pour faire revenir du monde en ville, faire revenir les clients en boutique. Voilà des années que nombre de commerçants souhaitait une gratuité plus large que lors de la pause méridienne et la demi-heure gratuite, mais la Ville s'y refusait. Crainte que cela encourage le phénomène des voitures ventouses, des véhicules de riverains, de professionnels qui resteraient des heures, compliquant du coup la venue de ceux qui veulent se rendre dans les commerces.

Le maire de Bourgoin-Jallieu, Vincent Chriqui Copier

Mais le maire Vincent Chriqui reconnaît que désormais il faut aller plus loin et répondre aux attentes des commerçants. L'impact de cette mesure sur la fréquentation du centre-ville, sur les chiffres d'affaire des commerces sera évalué. Car cette mesure, précise la mairie, va engendrer pour elle des recettes en moins : un total de 100.000 euros. L'expérimentation est prévue pour durer un an.