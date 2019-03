Fin programmée de Smart à Hambach : Céleste Lett "confiant malgré la déception"

Céleste Lett, maire de Sarreguemines et vice-président de Sarreguemines Confluences

Hambach, France

Le groupe Daimler l'a annoncé aux salariés du site d'Hambach cette semaine, la production de la Smart va être délocalisée en Chine d'ici 2024. Les emplois seront conservés, - en tout cas ceux des salariés permanents, notamment puisque le site va commencer à produire le SUV électrique de Mercedes en 2021, même si de grosses inquiétudes subsistent concernant les sous-traitants. En tout cas, c'est quand même la fin d'une époque : Smart était arrivé en Moselle en 1998.

Céleste Lett, le maire de Sarreguemines, et vice-président de Sarreguemines Confluence en charge du développement économique, s'est dit "surpris" par cette annonce. Mais pour lui, il faut "accepter cette mutation. J'ai quand même la satisfaction de savoir qu'il y a un investissement de 500 millions d'euros qui va se faire sur le site d'Hambach, et je retiens ce côté positif. Je suis confiant malgré la déception."

La tour Smart, visible depuis l'autoroute A4, est un symbole. Mais Céleste Lett l'affirme avec un sourire, "pourquoi pas une tour avec des SUV électriques Mercedes", puisque c'est ce que va fabriquer le site ? Le maire se souvient bien de l'arrivée de Smart en 1998, et avant, de la bataille pour l'installation, du premier coup de pelle par Balladur, de l'inauguration par Jacques Chirac et Helmut Kohl, puis, des années plus tard, de l'annonce de la fabrication du modèle électrique. "J'ai peut-être aussi ce brin de nostalgie."

Céleste Lett évoque aussi le pacte 2020. A l'époque, en 2015, les salariés avaient été consultés pour savoir s'ils acceptaient d'augmenter leur temps de travail, en échange de garanties sur l'emploi, et pour éviter la délocalisation, et ils avaient approuvé le pacte. Aujourd'hui, alors que Smart part en Chine, l'élu insiste : "Il ne s'agit pas de la délocalisation de l'entreprise, mais d'une partie du produit. Quand je regarde un meuble fabriqué par un menuisier, je regarde la beauté du meuble, et pas les copeaux de bois."