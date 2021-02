Finances de Bordeaux : la première adjointe étrille les "équipements somptuaires" de la précédente majorité

"Les indicateurs fin 2019 sont bons, d'un point de vue purement financier", explique Claudine Bichet, première adjointe au maire de Bordeaux en charge des finances, invitée de France Bleu Gironde mardi 9 février. La nouvelle municipalité écologiste a dévoilé lundi les résultats d'un audit financier de la ville de Bordeaux, pour analyser les conséquences de la gestion du mandat précédent par la droite. "Ce qu'on constate, c'est que la précédente majorité a bénéficié de nombreuses opportunités, mais cette bonne situation financière masque un certain nombre de choses", affirme-t-elle. "Elle a vendu un certain nombre de biens, ce qu'on appelle les bijoux de famille, pour environ 183 millions d'euros."

Au vu de cet audit, la première adjointe de Pierre Hurmic dénonce les projets dans lesquels ont été injectés ces millions d'euros. "Ça a été principalement pour investir dans des équipements somptuaires qu'on n'aurait peut-être pas fait du tout, ou pas de la même manière." Claudine Bichet pointe notamment du doigt "la Cité du vin à 83 millions d'euros, un grand stade à 120 millions d'euros, une cité municipale certes utile mais qui a coûté 30 millions d'euros". "En parallèle, le patrimoine de proximité dont on hérite a été délaissé, est en mauvais état. Rien n'a été fait, ou très peu", déplore l'adjointe en charge des finances. "Quand on voit ce que nous coûte encore tous les ans le stade, avec 2,4 millions d'euros de redevance à la métropole, c'est le prix de la rénovation énergétique d'une école ou d'un jardin comme celui d'André-Meunier."

"Ne pas revoir les ambitions à la baisse"

Mais la nouvelle municipalité ne va pas pouvoir couper les robinets aussi rapidement. "On a 200 millions d'euros d'équipements dont la rénovation doit être faite très rapidement pour des raisons de sécurité", indique Claudine Bichet. "Il y a énormément de nouveaux quartiers qui sont en train de sortir de terre, et on ne peut pas voir un nouveau quartier émerger sans qu'il y ait de gymnase, d'école, de crèche. Il faut continuer à les construire, et c'est une manne financière importante. Les marges de manoeuvre en termes d'investissement vont être prises par tous ces chantiers qui auraient pu être beaucoup plus anticipés", explique l'adjointe.

"On n'en est pas encore au stade des excuses", précise quand même Claudine Bichet. "C'est juste qu'il va y avoir des années plus complexes à passer en termes d'investissement. Derrière la crise sanitaire, il y aura une crise économique et sociale, ça va nous emmener vers 2022-2023." Mais l'adjointe au maire de Bordeaux affirme "ne pas revoir les ambitions à la baisse, au contraire". "Avec cet audit, on a voulu sortir tous les leviers qui nous permettent de maintenir un niveau d'investissement identique au précédent mandat", dit Claudine Bichet. "Dans la crise économique actuelle, on veut à la fois participer à l'effort de relance économique du territoire, mais aussi investir dans l'urgence climatique, donc on va s'inscrire dans cette gestion serrée pour garder une bonne santé financière de notre ville. On va devoir malheureusement chercher l'argent ailleurs."