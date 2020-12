Finances publiques : Aurillac et Riom vont aussi accueillir des fonctionnaires de Bercy

Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics auprès du ministre de l’Economie, a présidé ce mercredi le comité de sélection des communes qui accueilleront de nouveaux services relocalisés de la direction générale des finances publiques. Cette démarche a été engagée il y a plus d’un an. Elle permettra la relocalisation d’emplois publics des grandes métropoles et de Paris vers des villes petites ou moyennes, prioritairement situées dans les territoires ruraux et périurbains.

Aux termes de cette réunion du comité de sélection, une liste de 16 communes a été retenue : Amiens (80), Aurillac (15), Autun (71), Cambrai (59), Clermont (60), Dignes-les-Bains (04), Epinal (88), Fécamp (76), Fougères (35), Lannion (22), Loches (37), Mont de Marsan (40), Montbard (21), Nîmes (30), Riom (63), Vendôme (41).

Ces communes s’ajoutent aux 50 premières villes déjà retenues le 29 janvier dernier. Une première liste dans laquelle figure Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) qui accueillera une petite quarantaine d'agents de Bercy au sein d'un service d'appui à la publicité foncière à partir de 2023. La sélection des 66 villes clôt le processus lancé le 17 octobre 2019 pour accueillir la relocalisation de services de la Direction Générale des Finances Publiques actuellement situés en Île-de-France et dans les grandes métropoles, et représentant 2.500 emplois. 408 communes, présentes dans 84 départements, avaient répondu à l’appel à candidature.

La cartographie du redéploiement des fonctionnaires de Bercy - © Finances Publiques

Les candidatures ont été retenues sur la base de critères portant sur la situation sociale et économique du territoire, son attractivité, la qualité des solutions immobilières proposées et les conditions d'accueil des agents des finances publiques. Interrompus par le contexte sanitaire, les travaux du comité ont repris à l’automne 2020 pour proposer aux ministres Bruno Le Maire et Olivier Dussopt la finalisation de la sélection, conformément au processus qui avait été annoncé. Les relocalisations de services feront l’objet d’un accompagnement RH exemplaire afin de tenir compte des attentes des agents volontaires concernés.

Olivier Dussopt a déclaré : « Ce sont au total 2.500 agents des finances publiques qui vont pouvoir exercer leurs missions en dehors des grandes métropoles, où le coût de la vie est souvent très élevé. Ce sont 66 communes de territoires ruraux et périurbains qui vont accueillir ces fonctionnaires. Cette démarche de relocalisation des services publics répond aux attentes des usagers, des agents et des collectivités territoriales, et contribue à renforcer la présence de l’Etat dans les territoires. »

Pour connaître précisément quels types de services et combien de fonctionnaires seront redéployés à Aurillac et à Riom, il faudra patienter un peu. Les détails seront annoncés au mois de janvier prochain.