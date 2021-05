Journée de grève dans les centres des finances publiques : mobilisation des syndicats en Haute-Corse.

Ce jeudi 10 mai, l’appel à la grève dans les finances publiques était national. En Haute-Corse, il a été relayé par une intersyndicale FO, CGT et Solidaires Finances Publiques. Fermeture de perceptions dans le rural, suppression de postes et conditions de travail sont au cœur des revendications.

Sur le parvis de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse, à Bastia, le discours des syndicats est rodé. Depuis plusieurs années, l’intersyndicale, CGT, FO et Solidaires y dénonce les fermetures de perceptions dans le rural, les suppressions de postes et la dégradation des conditions de travail. Au niveau national, ces dernières ont été de 30.000 en près de 10 ans selon les syndicats et la Corse n’est pas épargnée indique Dominique Vivarelli au nom de l’intersyndicale : « Depuis que les finances publiques se restructurent et que nous avons fusionné les services du trésor public et des impôts, nous avons perdu plus d’une centaine d’emplois en 10 ans en Haute-Corse."

Un service public dégradé

Une réduction des effectifs qui n’est pas sans conséquences selon l’intersyndicale : « Nous ne sommes plus assez nombreux pour assurer l’intégralité de nos missions, ou nous le faisons de manière très dégradée. Nous sommes obligés d’orienter le public vers le site internet, ce qui pour nous n’est pas garant d’un service public de qualité. » rajoute Dominique Vivarelli.

Des craintes sur les perceptions situées dans le rural

L’intersyndicale évoque aussi les restructurations en interne. Pour Dominique Vivarelli : « Bercy décide de mettre en place un nouveau réseau de proximité, ce nouveau réseau a pour but de fermer toutes les trésoreries. Pour la Haute-Corse, cela va se traduire par la fermeture de 8 trésoreries. Il ne subsistera plus que 2 trésoreries et 2 centres des impôts, Bastia et Corte. »

Une délégation de l’intersyndicale a rencontré la direction des finances publiques de la Haute-Corse.