Finances publiques, des permanences en plus dans l'Hérault

Hérault, France

Aujourd'hui la plupart des démarches administratives se font en ligne sur internet. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un progrès, plus rapide, et plus facile. Mais ces démarches peuvent aussi rebuter les plus allergiques aux nouvelles technologies et notamment tout ceux qui n'ont pas d'ordinateur.

La Direction générale des finances publiques souhaite pouvoir mieux accompagner les contribuables qui n'ont pas un accès facile à Internet.

Dans l'Hérault, la Direction départementale a annoncé, ce jeudi, l'ouverture prochaine d'une dizaine de nouveaux points d'accueil. Des concertations avec les communes, notamment, sont en cours.

"Il ne faut laisser personne de côté"

Ces nouvelles permanences s'ajouteront donc aux 28 déjà existantes, Samuel Barreault, est le directeur départemental des finances publiques " cet accueil pourra se faire au sein d'un mairie, d'une maison de service publique pu dans nos services. L'idée est de ne pas laisser de côté des usagers qui ne savent pas utiliser internet. Près de 70 % des contribuables font leur déclaration sur internet dans l'Hérault, mais on a moins de personnes dans les Haut Cantons que sur Montpellier"