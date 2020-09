Fini le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique

Le démarchage téléphonique dans le secteur de l'énergie, c'est terminé : dès ce mardi 1er septembre, une entreprise n'a plus le droit de vous appeler pour proposer une offre de rénovation énergétique, chaudières ou panneaux photovoltaïques. Une décision prise après une augmentation des plaintes de 20% pour fraude et abus en seulement un an, dans un secteur où les factures affichent des milliers d'euros. De quoi mettre à mal les offres d'isolation à 1 euro, particulièrement agressives.

Dans les autres secteurs, plus de sanctions

Dans les autres secteurs, le démarchage est épargné, mais un décret va devoir préciser les horaires d'appels possibles et leur fréquence. Considéré comme abusif, il est plus lourdement sanctionné depuis cet été : les amendes administratives pourront atteindre 75.000 euros pour les personnes physiques et 375.000 euros pour les entreprises, contre 3.000 et 15.000 euros actuellement.

Si vous souhaitez ne pas recevoir d'appels des démarcheurs, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Bloctel.