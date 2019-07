"On finira par avoir un drame dans un EHPAD" Andrew Renault de la CGT des Alpes-Maritimes

Nice, France

Une journée d'action ce lundi 1er juillet pour améliorer le fonctionnement des Ehpad. L'intersyndicale des personnels du secteur, mais aussi l'association des directeurs de maison de retraite se mobilisent et réclament de meilleurs moyens pour bien s'occuper des personnes âgées. Principale revendication : la création de 40.000 postes dans les maisons de retraite et les services d'aide à domicile. C'est l'équivalent de deux postes supplémentaires dans chaque établissement, et ça permettrait simplement un fonctionnement normal selon Andrew Renault de la CGT Ehpad dans les Alpes-Maritimes.