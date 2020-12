Finistère : beaucoup de réservations en bord de mer faute de pouvoir skier cet hiver

La mer plutôt que la neige ? C'est le choix que semblent avoir pris de nombreux vacanciers pour leurs vacances d'hiver. Le Premier ministre a en effet indiqué que les remontées mécaniques des stations de ski ne pourraient rouvrir pour les vacances de Noël. Certains habitués de la montagne se dirigent alors plutôt vers les littoraux bretons.

Une augmentation de 25% des réservations

C'est en tout cas ce qu'a remarqué Gwenaelle Herviault, salariée de l'association Cléavacances, qui répertorie et labellise locations, chambres d'hôtes et logements. "Depuis les annonces gouvernementales sur les sports d'hiver, les gens se sont tournés vers le bord de mer pour pouvoir profiter plus librement. Il y aura plus de réservations ici dans le Finistère que d'habitude, c'est sûr", affirme-t-elle.

à lire aussi La relance éco : en Bretagne, le secteur du tourisme reprend des couleurs en juillet

La tendance à l'augmentation se confirme aussi au sein des Gîtes de France en Finistère. L'antenne départementale du réseau remarque un bond de 25% des réservations pour la période de fin d'année par rapport à 2019. "Nous sommes assez surpris car cette hausse concerne autant la fin d'année que le début de la période 2021. Suite au déconfinement, les Français ont à nouveau l'envie de partir en vacances", explique Sébastien Baussais, le directeur général des Gîtes de France dans le Finistère.

Séjours de dernière minute

Cette augmentation concerne principalement les locations individuelles. Chez les hôteliers, l'enthousiasme ne semble pas si partagé. Il y a beaucoup d'appels pour des renseignements, mais les contraintes sanitaires les effraient. Les professionnels du tourisme s'attendent à une ruée sur les offres de dernières minutes en cas de confirmation du déconfinement, mi décembre.