Finistère : des huîtres livrées à domicile pour les fêtes

Huîtres, homards, tourteaux : les crustacés sont souvent les stars des tables de fêtes. Si vous avez vous aussi prévu un plateau de fruits de mer pour votre réveillon, sachez que vous pouvez désormais les commander... sur Internet, via le site Poissonnerie.com.

Pour commander vos fruits de mer, rien de plus simple. Poissonnerie.com fonctionne comme n'importe quel site : il vous suffit de sélectionner les produits que vous souhaitez, de les mettre dans votre panier. Vous remplissez vos coordonnées pour la livraison et le paiement et 24 heures plus tard, vous recevez votre colis de fruits de mer directement chez vous.

Un site imaginé par Pierre-Yves Bizien et Erwann Corre, de la société Global Sea Food. Cette dernière est actuellement en train de reprendre les viviers de la Méloine basés à Plougasnou, dans le nord du département.

Une livraison qui préserve la fraîcheur

Pour assurer la fraîcheur de vos produits lors de la livraison, la société s'est associée à Chronofresh, un service de la Poste spécialisé dans la livraison de produits alimentaires. Une livraison en 24h ou 48h selon l'endroit où vous habitez. "Le produit que vous recevez, il a vraiment été pêché la veille ou l'avant-veille" nous affirme Pierre-Yves Bizien. Les tourteaux ou les homards arrivent même vivants dans votre cuisine. Le cofondateur du site explique : "C'est notre cœur de métier, assurer la chaîne du froid. On est capable d'expédier du tourteau vivant en Chine ou au Japon donc il n'y a pas de raison que partout en France, on ne soit pas capable de le faire".

Les tourteaux attendent d'être expédiés et ils arriveront vivants dans votre cuisine © Radio France - Soisic Pellet

C'est vraiment comme si vous vous retrouviez en Bretagne à acheter votre produit à la sortie du port. Pierre-Yves Bizien, cofondateur du site Poissonnerie.com

Une commande possible également sur Amazon

Les deux fondateurs se sont également associés au site Amazon pour aider à la commercialisation de leurs produits. Ils ont créé avec eux la catégorie "Produits de la mer". "La force d'Amazon est d'être connu et de pouvoir commercialiser beaucoup de produits" indique Pierre-Yves Bizien.

Plus de 1000 colis ont déjà été expédiés depuis la mise en place du site web en juin 2016.