Finistère : des outils pour accompagner les commerces de proximité vers la vente en ligne

Vu la situation sanitaire, les commerces de bien non essentiels ne sont pas prêts de rouvrir. Et à quelques semaines de Noël, c'est catastrophique pour de nombreux commerçants, qui réalisent parfois 80% de leur chiffre d'affaires en cette période. Dans le Finistère, 3.000 établissements sont fermés. Alors en plus des aides financières mises en place par le gouvernement, des outils sont déployés pour encourager la vente en ligne. Car seuls trois commerces sur 10 la pratiquent.

Vente en ligne pour tous

Alors la CCI de Quimper propose plusieurs outils aux commerçants. D'abord une carte interactive sera bientôt en ligne pour permettre aux commerçants de renforcer leur visibilité et faire connaître leurs produits et leurs services de click & collect, vente à emporter ou livraison. Cette plateforme s'appellera Géo'Local29. Un autre portail est d'ores et déjà en ligne, "Ma ville mon shopping", une filiale du groupe La Poste qui propose une solution pour les commerçants qui n'ont pas de site internet.

Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, la Chambre de commerce et de l'Industrie de Quimper souhaite accompagner ces professionnels vers la vente en ligne de manière durable. "L'idée, c'est que tous les commerçants qui ne disposent pas d'une solution complète ou pas du tout de solution, explique Vincent Coppola, le directeur du développement économique de la CCI de Quimper. On les accompagne sur de la formation et des ateliers web." La CCI a aussi mis en place un numéro vert : le 0800.074.09.29.