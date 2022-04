Finistère : en manque de cuisiniers, certains restaurants pourraient en partie fermer cet été

David, en rouge, travaille depuis 20 ans dans la restauration, et depuis 2 ans au restaurant L"Estran, et il n'a jamais vu une telle situation.

Entre 200 et 300 000 offres d'emplois ne seraient pas pourvues en France dans les métiers de l'hôtellerie et surtout de la restauration. Et la saison estivale 2022 pourraient devenir un cauchemar pour certains établissements. Pourront-ils tout simplement ouvrir ? C'est en tout cas une question que se pose le restaurant l'Estran à l'Ile-Tudy dans le Finistère.

Fermer deux jours par semaine

Henri Pellen, est le chef-propriétaire de ce restaurant depuis 2014. Des décennies de restauration, en Bretagne et dans de grands établissements parisiens, et il n'a jamais connu une telle situation. "C'est la première fois qu'on a ce problème là", explique-t-il dépité. En conséquence, il envisage de fermer deux jours consécutifs par semaine cet été. Une première pour ce restaurant saisonnier, habitué à ouvrir 7/7 jours. "On aura pas le choix", lâche-t-il. Car il faut préserver l'équipe en place.

Pour fonctionner à plein régime et assurer les 150 couverts d'une journée estivale, il faut 5 cuisiniers et une personne à la plonge. Aujourd'hui, ils sont deux cuisiniers, et un plongeur. Il manque donc 3 personnes, et cela a déjà des conséquences. "On a déjà 30 réservations pour ce soir, et on va sûrement s'arrêter là, ou à une quarantaine." Si le personnel ne suit pas, il pourrait diviser par deux son nombre de couverts.

Et si cela ne se fait pas encore trop sentir, le rythme est se densifier. "Pour le weekend de Pâques, on aura bien aimé une paire de bras en plus, mais on l'a fait, car on est des passionnés", sourit-il en dressant un filet de daurade.

À ces côtés, David, s'occupe des entrées et des desserts. "Pour le moment, on va dire que ça peut aller mais _avec les beaux jours, ça sera très vite compliqué._" D'habitude, David et Henri peuvent compter par exemple sur des "petites mains" qui fournissent une aide précieuse et permettent de gagner du temps, sur le dressage par exemple.

La faute au Covid

Un manque de personnel, et notamment de personnel qualifié, due au Covid. David l'assure. "Les gens ont gouté au fait de rester chez soi, d'avoir ses soirées, ses weekends. Etre en famille." Ajouter à ça la difficile reprise avec les normes sanitaires, beaucoup se sont réorientés. "J'en connais pas mal", affirme le chef, depuis 20 ans dans le métier en France et à l'étranger.

Et si la situation est moins compliquée en service, Romain, le responsable en salle tire la même conclusion. "La restauration, c'est un métier contraignant, dur mentalement et physiquement. Et _les saisons, c'est très intense_", reconnait-il.

Alors quand on pose la question à David et Romain si ils se sont déjà posés la question d'arrêter, les deux répondent honnêtement que oui. "Avec l'âge, on commence à se poser la question effectivement." "Avec le manque de personnel, on ne peut pas faire notre métier comme je voudrais le faire", ajoute David. Alors pourquoi continuer ? "La passion", répondent-ils. "Moi quand je suis en repos j'ai qu'une envie c'est de revenir", résume Romain. "Voir des gens heureux parce qu'ils ont bien mangé, c'est super", explique de son côté David.

Une passion qui ne fait plus recette malheureusement, même les formations en restauration en pâtissent, selon Henri Pellen. Il se donne jusqu'au mois de juin pour faire ses recrutements.