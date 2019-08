Finistère : Gabriel Attal à la rencontre des saisonniers

Le secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et à la Jeunesse a passé son vendredi dans le Finistère, à Penmarc'h et à la Torche pour rencontrer des saisonniers. Des jeunes embauchés dans des secteurs souvent boudés, comme l'agro-alimentaire et la restauration.