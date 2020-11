Finistère : grâce à la réouverture des relais, les routiers ne sont plus "confinés dans leur camion"

Ils ont presque retrouvé leurs habitudes. Depuis lundi, le gouvernement a autorisé certains restaurants à ouvrir exclusivement pour les chauffeurs routier entre 18h et 10h. Cinq établissements ont reçu le feu vert de la préfecture du Finistère lundi 9 novembre. Ce mardi à l'heure du petit déjeuner, une demi-douzaine de semi-remorques sont alignés sur le parking du Relais Kériel, en bordure de la RN12. Une institution, ouverte depuis 1979.

Minimum vital

Après une nuit de sommeil dans sa cabine, Christian savoure un café à 1 euro 20 avant d'aller prendre une douche. "Je m'arrête ici depuis que je roule, c'est notre fief quoi." Pour les routiers, la fermeture de ces lieux essentiels à leur quotidien était incompréhensible.

"Manger chaud, assis et pouvoir se laver c'est le minimum vital, estime Erwan, chauffeur pour les Transports Gicquel. Une boîte de conserve dans le camion, c'est pas une vie." Hacène, un Nantais, raconte aussi le café soluble préparé avec une bouilloire électrique branchée sur l'allume-cigare du camion. "C'était un peu du camping alors pouvoir être assis et prendre un bon café ça fait du bien. On a besoin de s'aérer un peu, qu'on ne soit pas confinés 24 heures sur 24 dans notre cabine. Et le côté convivial est très important, car on n'a personne à qui parler toute la journée."

Hacène vit à Nantes, mais il passe toute la semaine à bord de son semi-remorque. © Radio France - Nicolas Olivier

A l'intérieur de ce relais spacieux, aucun problème de distanciation et le masque est sur tous les visages. La patronne Jeannine Gac, qui chouchoute les routiers depuis plus de quarante ans, aimerait bien pouvoir aussi accueillir les ouvriers du BTP, son autre clientèle. Mais elle n'en a pas le droit : seuls les professionnel du transport routier peuvent profiter de ses services en soirée. "On travaille autant qu'avant mais on gagne nettement moins... c'est pas l'idéal mais c'est mieux que rien" dit-elle, consciente d'être privilégiée par rapport à ses confrères cafetiers et restaurateurs.

La plupart des clients ne traînent pas : une longue journée de route les attend, jusqu'au prochain moment de répit dans un autre relais, à la tombée de la nuit.

Pas assez de restos ouverts ?

Christophe, comme tous ses confrères, regrette le faible nombre d'établissements ouverts : "sur la Bretagne, je trouve qu'on n'est pas trop mal desservis mais sur la France y'a quand même pas mal de trous sur la carte. Ça viendra peut-être..." Erwan redoute déjà que chaque restaurant accueille "beaucoup trop de chauffeurs, puisqu'il y a trop peu de restos ouverts."

Les organisations syndicales et patronales du secteur, qui se sont fortement mobilisées pour obtenir ces ouvertures, ont publié ce mardi un communiqué commun appelant à inclure davantage de restaurants, et demandant une extension des horaires d'ouverture.