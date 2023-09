Finistère : "Impératif" d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour Maël de Calan

Face à la crise du logement qui touche le département du Finistère, comme d'ailleurs une grande partie de la Bretagne, le président du département, Maël de Calan, s'est dit favorable jeudi 7 septembre à ce que les communes qui en ont le droit augmentent la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le décret paru au Journal officiel fin août permet à certaines communes de voter une surtaxe de taxe d'habitation allant jusqu'à 60%. Il y en a une quarantaine dans le Finistère.

"On va proposer aux maires d'aller très vite et assez loin dans l'augmentation des taux", souligne Maël de Calan tout en "respectant leur choix". "Ce n'est pas une décision populaire, reconnait-il, je connais de très nombreux Finistériens qui ont une résidence secondaire dans le Finistère et j'en fais partie. C'est néanmoins une décision qui est impérative" appuie-t-il.

Construire des logements au bénéfice des Finistériens

"Il faut à la fois prendre conscience que ça peut représenter beaucoup d'argent pour un ménage qui a une résidence secondaire – il n'y a pas que des gens très fortunés - et de la nécessité de dégager de nouvelles recettes", précise Maël de Calan. "Cela peut permettre de dégager dans chaque commune quelques dizaines voire quelques centaines de milliers d'euros."

Pour l'élu, cette somme doit contribuer à l'effort de construction de logement. "On parle de ressources nouvelles qui pourraient être consacrées exclusivement à la construction de logement sociaux ou à l'achat de réserve foncière pour que dans 5 ou 10 ans, des programmes de logements puissent sortir au bénéfice des Finistériens. C'est très important", explique Maël de Calan qui souligne que le département "va doubler l'effort de construction de Finistère habitat". Passant de 200 à 400 logements construits par an.