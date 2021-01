Finistère : le club de foot de Plonéis lance une consultation auprès des habitants pour relancer son activité

L'étoile sportive de Plonéis (Finistère) est en sommeil depuis le premier confinement, conséquence de la crise sanitaire. Il n'y a plus assez d'inscrits cette saison 2020/21 pour faire vivre le club de football, qui lance une consultation auprès des habitants de la commune pour se réinventer.

Le club de football de Plonéis dans le Finistère va-t-il disparaître ? "Pour l'instant, la situation n'est pas catastrophique", assure Gwenaël Floch, le vice-président de l'étoile sportive de Plonéis. Le club est en sommeil depuis le printemps dernier et le premier confinement, conséquence de la crise sanitaire. "L'E.S. est passée de deux équipes avec une trentaine de joueurs avant la crise, à une dizaine seulement aujourd'hui, sans possibilité de recréer une équipe", regrette le vice-président.

Depuis novembre, l'équipe travaille pour relancer l'activité du club. Un comité de pilotage, dirigé par Gilbert Macrez, un consultant sportif, a d'ailleurs été lancé, en collaboration avec une équipe municipale. "Nous nous réunissons pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Il y a d'abord eu la partie de diagnostic, maintenant nous sommes dans la phase de reconstruction du club", glisse Christine Le Flochlay, adjointe au maire de Plonéis déléguée aux associations et à la jeunesse. Cela passe par une consultation auprès des habitants de la commune : un questionnaire est distribué dans les commerces dès ce samedi jusqu'au 23 janvier prochain. Il est également consultable en ligne sur le site de la mairie.

Répondre à des nouvelles attentes du public

Pour Gwenaël Floch, le club à des atouts pour conquérir des futurs joueurs, encadrants et bénévoles : "L'infrastructure notamment, avec deux terrains de foot, une immense salle omnisports pour faire les entraînements à l'intérieur." Cela passe également par répondre aux nouvelles attentes du public, estime Gilbert Macrez, consultant chargé du comité de pilotage pour relancer le club. "Le monde du football évolue et les pratiques évoluent aussi", lance-t-il. "On parle de la féminisation aujourd'hui, mais aussi des pratiques en salle avec le futsal ou le foot en marchant. Il y a plusieurs leviers", ajoute le consultant qui veut mettre en place un projet durable pour le club de Plonéis.