Finistère : le groupe Sill choisit Landivisiau pour construire sa nouvelle usine de lait en poudre

Par Justine Dincher, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel

Après plusieurs rebondissements, le groupe finistérien Sill a finalement décidé de construire sa nouvelle usine de poudre de lait à Landivisiau. Les travaux vont débuter cet été et devraient durer un peu plus de deux ans. La Sill va embaucher entre 50 et 70 personnes pour travailler sur ce site.