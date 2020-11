Finistère : 6000 familles aidées par le Secours catholique

Le Secours catholique vient de rendre son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France, et dans le Finistère. Le confinement a aggravé la situation des plus précaires, et a fait tomber de nouvelles personnes dans la pauvreté.

Le rapport fait état d'un choix impossible dans le budget des plus précaires. Payer les factures d'électricité ou la cantine des enfants ? Des chaussures ou un cartable ? Dans le Finistère, plus de 6 000 ménages ont demandé de l'aide cette année au Secours catholique. Ce sont principalement des couples avec enfants, des mères isolées et des personnes seules, le plus souvent entre 25 et 49 ans. Une fois le loyer et les factures payées, il reste en moyenne 260 euros par mois à ces foyers, soit 9 euros par jour.

Les Français généreux pendant le premier confinement

"Ce rapport veut aussi alerter sur des idées reçues, telles que "les pauvres ne savent pas gérer leur budget", en montrant la faiblesse des revenus au regard des dépenses", explique Ludovic Raullin, délégué du Secours catholique dans le Finistère.

Tout dépendra de la générosité publique - Ludovic Raullin

Le Secours catholique démarre également sa grande collecte annuelle de don. La générosité des Français a été au rendez-vous lors du premier confinement, avec près de 3,5 millions d'euros de dons récoltés.

Pas de quête dans les églises

Pour cette fin d'année et ce deuxième confinement, le Secours catholique espère que les Français seront aussi généreux. Mais cette année, l'association ne pourra pas compter sur la précieuse quête dans les églises, fermées à cause de la situation sanitaire.

"50 % des recettes annuelles de l'association sont des dons, collectés en novembre et décembre. Cette année, tout dépendra de la générosité publique", prévient Ludovic Raullin.