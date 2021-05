Coronavirus : les fournisseurs des bars et restaurants se préparent à la reprise dans le Finistère

Les terrasses des bars et restaurants rouvriront dans deux semaines, le 19 mai. Les producteurs de bière et de cidre se préparent à une reprise qui s'annonce progressive.

L'activité reprend à la brasserie Tri Martolod de Concarneau (Finistère). Les chaînes d'embouteillage tournent à plein régime, et dans la salle où sont stockés les fûts, le nettoyage commence. "On va faire en sorte d'avoir des fûts de chaque bière d'ici la reprise le 19 mai", prévoit le gérant de la brasserie Mickael Le Breton. Les fûts n'ont pas été remplis depuis six mois, alors il faut remettre la machine en marche : vider les cuves, et recommencer à brasser rapidement, pour que tout soit prêt le jour J.

Pour autant, la reprise sera très progressive, constate déjà Mickael. "Sur les 60 à 70 bistrots qui sont clients chez nous, il y en a 30, voire 40 grand max qui vont rouvrir le 19 mai." Les autres attendront l'allègement du couvre-feu, ou la réouverture des salles en intérieur.

Des pertes "difficiles à rattraper"

L'inquiétude est là aussi à la cidrerie Kerné, qui produit 13.000 hectolitres de cidre chaque année dans ses cuves de Pouldreuzic dans le sud Finistère. Les crêperies, principal débouché des producteurs de cidre, ne feront sans doute pas le plein en terrasse dès le 19 mai. "On a produit autant qu'une année normale, car on ne peut pas se permettre de ne pas honorer les commandes de nos clients", souligne la commerciale de l'entreprise Laura Bosser. "On espère qu'il ne nous restera pas trop de stock sur les bras !"

D'autant que l'année a été difficile pour les producteurs de boissons. Chez Tri Martolod, "on a perdu 100.000 euros depuis le mois de novembre", rappelle Mickael Le Breton. À Kerné, les comptes ne sont pas encore faits mais "il est évident qu'il y aura une baisse", affirme Laura Cosser. Des pertes "difficiles à rattraper" pour le gérant de Tri Martolod : "C'est l'équivalent de notre vente de fûts sur la période. On ne peut pas augmenter notre production ensuite, on sera déjà à pleine capacité."