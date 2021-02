Finistère : les ouvriers du BTP vont pouvoir retourner au restaurant le midi

Une vingtaine de restaurants ouvriers du Finistère vont bénéficier d'une dérogation de la Préfecture pour servir les professionnels du BTP le midi en semaine. Une mesure plus attendue par le secteur du bâtiment et des travaux publics que par les restaurateurs.

La liste a été difficile à établir, par manque de volontaires. Une poignée de restaurants ouvriers du Finistère s'apprêtent à rouvrir le midi dans les tous prochains jours. Une convention a été négociée entre la Préfecture, la FFB 29 (Fédération du bâtiment et des travaux publics), et l'UMIH 29 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). Le feu vert du préfet devrait intervenir ce lundi. Pour être autorisés à s'attabler, les clients devront montrer leur carte professionnelle de travailleur du BTP.

"Il est temps qu'on soit un peu au chaud" estime Gilles, un ouvrier du bâtiment, qui déjeune souvent sur le pouce, à l'atelier ou dans sa camionnette. Pedro lui aussi attend cette ouverture avec impatience : "on en a marre de manger sur les chantiers. Déjà il faut trouver des restaurants, et quand on trouve il faut manger dans la flotte, dans le froid... On a envie d'avoir une petite coupure le midi parce que c'est des grosses journées, on n'a pas trop de pause."

Des restaurateurs ne veulent pas ouvrir à n'importe quel prix

Comme certains relais routiers autorisés depuis le 9 novembre 2020 à servir des professionnels en salle, ces établissements s'engagent à appliquer un strict protocole sanitaire (pas plus de 6 clients par table, un mètres d'espacement entre chacun...). Une contrainte qui refroidit beaucoup de restaurants, comme le Saint-Yves à Ploudaniel (108 places en temps normal). Son patron Guillaume Jézéquel rappelle que "dans un restaurant ouvrier, les marges sont faibles. Moi si je demande aux salariées de revenir travailler, pour 50 personnes c'est intenable. Les charges sont trop lourdes. Dans ces conditions, il faut qu'on reste sur les plats à emporter, on n'a pas le choix."

Certains restaurateurs ont rapidement fait leurs calculs : ils préfèrent continuer à toucher les aides de l'Etat (10 000 euros par mois de fermeture) et bénéficier du chômage partiel.

Les salles communales vont être fermées

A la Fédération du BTP du Finistère, on s'interroge aussi sur la rentabilité de la dérogation pour les petits restaurants. Le président Jean-Charles Leborgne estime que "beaucoup d'ouvriers ont changé leurs habitudes, et qu'on aura du mal à les ramener au restaurant."

Une chose est sûre : prendre son repas à l'abri dans une salle communale ne sera plus une option dans le Finistère : le préfet va ordonner la fermeture de ces lieux ouverts par de nombreuses municipalités pour compenser la fermeture des restaurants ouvriers.