Finistère : les prix de l'immobilier continuent de s'affoler

Le Finistère est le département breton où les prix de l'immobilier ont le plus augmenté entre août 2020 et septembre 2021 ; le nombre de ventes connaît aussi une forte hausse. Les notaires ont rendu leur bilan, ce lundi 13 décembre.

C'est sur la côte que les prix ont le plus augmenté.

Seuls les appartements neufs n'ont pas suivi la dynamique de hausse réapparue au lendemain de la pandémie : dans le Finistère, le nombre de ventes et les prix des appartements anciens, maisons anciennes et terrains à bâtir ont augmenté entre mi-2020 et mi-2021, selon la chambre des notaires qui a dévoilé ses chiffres, ce lundi 13 décembre.

+ 35% de terrains à bâtir vendus

Les chiffres sont spectaculaires : sur cette période, le nombre de ventes, sur un an, a augmenté de 11% et dans le même temps le prix au m² médian des appartements anciens a grimpé de 17% (1 740 euros), le prix médian des maisons anciennes de 12% (169 000 euros) et le prix médian des terrains de 4,4% (47 000 euros pour 600m²).

Patrick O'Reilly, président du Conseil départemental des notaires du Finistère, tempère : "le Finistère reste un département où les prix moyens étaient inférieur au niveau national donc il y a un phénomène de rattrapage". Le problème aujourd'hui, selon lui, c'est les biens : "on a beaucoup plus de demandes que d'offres."