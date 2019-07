Finistère : les réservations sur Airbnb augmentent avec l'arrivée des festivals

Finistère, France

Le week-end du 14 juillet a donné le coup d'envoi de la pleine saison touristique. Pour les propriétaires de logements proposés sur la plateforme Airbnb, c'est certainement la période la plus rentable de l'année.

Environ 9 500 annonces de locations sont actuellement publiées sur le site pour le seul territoire du Finistère. Et avec le festival "Les Vieilles Charrues", cette semaine affiche complète pour beaucoup "d'hôtes".

Pic de réservations

Airbnb a par ailleurs remarqué un "pic de réservation" entre Plouguer et Carhaix, où a lieu le festival "Les Vieilles Charrues". Ainsi, plus de 100 personnes ont trouvé un appartement via la plateforme pour ces quatre jours de festivités.

Le studio de Morgane, une riveraine, affiche complet : "Cela fait bientôt six mois qu'il est réservé. J'ai reçu beaucoup de demandes, mais je n'ai malheureusement qu'un logement..."

Au départ, cette jeune mère de famille louait son studio en partenariat avec l'office du tourisme de Carhaix pour loger seulement les festivaliers durant l'été. Mais depuis cinq ans, elle s'est inscrite sur la plateforme Airbnb : "On propose le studio aussi quelques nuits durant l'année. Entre 30 et 40 euros la nuit".

"On s'échange des bonnes adresses"

Le studio indépendant est situé au rez-de-chaussée de la maison. Si les voyageurs le souhaitent, ils peuvent échanger et partager un moment ensemble.

C'est d'ailleurs ce qui plait à Morgane : "On s'échange des bonnes adresses, des expériences. L'année dernière nous avons partagé un barbecue avec le couple de festivaliers que nous avons hébergé".

L'argent récolté via la plateforme lui a permis de rénover une partie de sa maison mais elle assure qu'elle ne compte là-dessus pour assurer ses revenus : "C'est un plus".

La plateforme Airbnb prend, elle, une commission à chaque réservation. Des frais de services sont facturés à l'hôte et au voyageur. Les frais uniquement pour les hôtes varient de 14 % à 20 %.