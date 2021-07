Finistère : seules trois discothèques rouvrent ce vendredi

Le retour de la fête en boîte de nuit n'est pas pour tout de suite dans le Finistère. D'après les informations de France Bleu Breizh Izel, seules trois discothèques (les Naïades Night Club et le M Club à Quimper, et le Madison Club à Rédéné) ont pris la décision de rouvrir ce vendredi 9 juillet. Si un établissement de Concarneau (le New Windsor) les rejoindra samedi, l'immense majorité des professionnels de la nuit ont renoncé en raison du protocole sanitaire décidé par les autorités, jugé trop contraignant. Et dont les détails leurs sont parvenus beaucoup trop tard pour qu'ils puissent s'organiser.

Le pass sanitaire, frein au retour des clients ?

"C'est une décision mûrement réfléchie, reconnaît Franck Gouriou, le patron des Tritons à Brest. La majorité de nos clients ne sont pas encore vaccinés complètement, et je sais qu'ils n'iront pas faire un test PCR pour rentrer en discothèque, donc en plus avec une jauge à 75%... c'est clair qu'on ne sera pas rentable."

"17% des moins de 25 ans en France sont vaccinés, renchérit Nicolas Cann, qui exploite le Hype Club à Guipavas. Comment peut-on imaginer une seule seconde qu'on arrivera à remplir nos établissements ? Le test PCR ça marchera le premier week-end, mais quand on voit que les festivals ont du mal à remplir, on se dit qu'il y a un problème avec ce pass sanitaire, c'est un frein."

Des aides de l'État jusqu'à fin août

Déçus par cette vraie-fausse réouverture, les patrons de discothèques misent sur un assouplissement du protocole en septembre, mais la montée en puissance du variant Delta n'est pas de nature à les rassurer. Le gouvernement a promis de continuer à leur verser des aides jusqu'au 31 août prochain. "C'est triste à dire mais à la limite on n'est plus à un mois de fermeture près", conclut Nicolas Cann, non sans déplorer que "partout les jeunes feront la fête cet été, sauf en discothèque".

