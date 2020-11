Finistère : un lien unique recense toutes les aides aux entreprises

Fonds de solidarité, activité partielle, reports d'échéances fiscales et sociales, prêts garantis par l'Etat... Difficile parfois de comprendre à quelles aides les entreprises ont droit en pleine crise sanitaire liée au coronavirus. Pour faciliter l'accès à toutes ces informations, la préfecture du Finistère a mis en place sur son site internet une fiche commune qui rassemble l'ensemble des dispositifs de soutien. L'objectif, avait indiqué le préfet du département Philippe Mahé il y a quelques jours, est que "toutes ces aides soient accessibles et comprises et que les commerces qui en ont besoin puissent en bénéficier".

Par ailleurs, le préfet du Finistère fait savoir que "30 millions d'euros d'aides directes et 164 millions d'euros au titre des prêts garantis par l'Etat ont été mobilisés pour le secteur du commerce" dans le département.