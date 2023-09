Finistère : vers une procédure de sauvegarde pour Parentel

Parentel est implanté à Brest, Quimper, Concarneau, Morlaix et Ouessant.

Parentel ne devrait pas raccrocher, pour l'instant. L'association finistérienne, qui propose depuis 1989 un accompagnement psychologique aux parents, aux adolescents et aux personnes âgées en difficulté, pourrait bénéficier d'une procédure de sauvegarde. C'est ce qu'ont plaidé lundi 11 septembre la présidente et son avocate lors d'une audience au tribunal judiciaire de Brest. La juge rendra sa décision le 19 septembre.

Si la situation financière reste "préoccupante", indique Me Aurélie Thouin sans vouloir en dire davantage, il n'est plus question de liquidation judiciaire. Car selon elle, les dirigeants ont travaillé tout l'été pour tenter de redresser la barre, et l'association n'est pas à ce jour en cessation de paiement.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde garantirait la poursuite de l'activité pour au moins six mois, sous la houlette d'un administrateur judiciaire. Cette perspective n'a qu'à moitié rassuré les 21 salariés et leurs nombreux soutiens, rassemblés pendant deux heures devant le palais de justice. Leur présidente Astrid Dusendschön est sortie du bâtiment sans même leur adresser la parole.

Environ 80 personnes se sont rassemblées devant le palais de justice pour soutenir les salariés de Parentel. © Radio France - Nicolas Olivier