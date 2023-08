Fioul domestique : dans le Calvados et l'Orne, la demande flambe malgré l'augmentation des prix

Moussa descend de son camion-citerne dans cette petite rue de Lion-sur-Mer. "C'est la onzième livraison de la journée. D'habitude, c'est plutôt calme à cette saison, mais là, il y a plus de travail." Ce mercredi 9 août 2023, il tire le gros tuyau dans l'allée de la petite maison côtière de Thierry. "J'ai appelé l'entreprise parce que j'ai vu les prix augmentés. Il y a quelque temps quand les cours était plus bas, je n'avais pas les fonds. Mais là, j'ai sauté sur l'occasion".

1 000 litres pour un peu plus de 1 197 euros. Les prix ont bondi. Sept centimes par litre depuis une semaine et environ 20 % d'augmentation en plus de quinze jours. Résultat, au bureau de Fioul Services à côté de Caen, le téléphone n'arrête pas de sonner.

Difficile de conseiller les clients

Derrière son bureau, Clara, secrétaire, répond aux demandes des clients. "Ça vient par vague. On dirait qu'ils se concertent pour appeler. Parfois, il n'y a rien pendant dix minutes et ensuite, on enchaîne avec dix appels." La situation est peu habituelle. Il y a toujours des appels pendant l'été mais depuis début août une accélération a été ressentie par plusieurs entreprises de distribution de fioul dans le Calvados et l'Orne.

"Les gens appellent plusieurs fois par jour pour avoir les prix. Ils sont inquiets parce qu'ils veulent faire des réserves avant l'automne et l'hiver. Ils profitent donc des vacances pour anticiper", souligne la secrétaire de Fioul Services.

Le prix du fioul fluctue tous les jours en fonction des cours des prix du pétrole. L'entreprise doit ajuster chaque semaine ses prix et ses marges. © Radio France - Léni Flouvat

Mais l'anticipation devient compliquée à gérer à cause de fluctuations importantes des prix. "On a du mal à conseiller les clients, de leur donner les tendances du marché, confie Francis Legras, directeur général de Fioul Services. Les prix flambent, même pour nous ça complique les choses parce qu'il faut réévaluer sans cesse nos tarifs."

Dans certains secteurs de la région, l'effet de la hausse des prix se confrontent avec le manque de chauffeurs dans les entreprises à cause des vacances. Les délais de livraison peuvent donc en ce moment être allongés de quelques jours.

Une inconnue subsiste : la durée de cette hausse des prix au litre de fioul avec des tarifs actuellement pratiqués équivalents à ceux du mois d'avril 2023.