La ville de Firminy aura sa police municipale à partir de ce lundi

La ville de Firminy (Loire), va se doter d'une police municipale. Deux agents seront mobilisés à partir de lundi pour faire notamment du contrôle de vitesse jour et nuit. D'ici à la fin de l'année 2017, les effectifs passeront à cinq policiers municipaux.

Une police municipale va voir le jour à Firminy. À partir de ce lundi, des agents seront mobilisés pour faire du contrôle routier et un travail de terrain sur la délinquance du quotidien, en complément de la police Nationale "qui est plus dans un travail d'enquête, par rapport aux attentats ou à d'autres missions du type 'drogue' " explique Mourad Bachekour, adjoint à la sécurité de Marc Petit à la mairie de Firminy.

Les moyens déployés sont humains, avec de la formation pour des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) qui vont devenir policiers municipaux d'ici à la fin de l'année, pour porter l'effectif de la Police Municipale de Firminy à quatre agents et un chef. Les moyens sont également matériels avec des gilets pare-balles, des matraques, des bombes lacrymogènes, des caméras de vidéosurveillance, un nouveau véhicule pour patrouiller et un appareil pour mesurer la vitesse des véhicules. Une police qui souhaite rester proche des gens, mais se faire respecter comme il se doit explique Gille Reynaud : "ils vont se rendre compte très rapidement qu'ils ont affaire à des professionnels de la sécurité, des gens formés, adaptés, on ne sera pas chahuté par la population, on sera respecté".

Le chef de cette nouvelle police municipale à Firminy, assume également l'ambition de respecter la population et de faire office de police de proximité. La méthode qu'il souhaite mettre en place à Firminy passe par "beaucoup d'écoute, beaucoup d'échange, de dialogue". Il explique également : "ils vont apprendre à mieux nous connaitre, un métier qu'ils ne connaissent pas".