Firminy : le plein de bonnes affaires à la braderie d'été des commerçants

La braderie de Firminy se déroule ce vendredi et ce samedi

France Bleu Saint-Étienne Loire : Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à trouver notre bonheur à tout petit prix entre à Firminy ?

ⓘ Publicité

Raphaelle Ducreux : Tout à fait ! Vous allez trouver plein de bonnes affaires sur des bijoux, des chaussures et de la maroquinerie, chez les commerçants qui sont directement sur Firminy et chez les forains qui viennent spécialement pour l'occasion.

loading

C'est en fait toute une ville qui se transforme...

Oui on a même créé un pôle artisanat pour promouvoir la création des marques locales. Et attention on piétonise entièrement, pour la journée de samedi, le centre-ville de Firminy. La rue Jean-Jaurès sera entièrement bloquée.

Ça vaut le coup, un tel dispositif pour la braderie ? C'est pour vous une institution chez les commerçants de Firminy ?

Ça fait plus de 40 ans que cette braderie existe. Donc oui, ça fait partie des grands événements que les gens attendent !

D'ailleurs, vous avez un peu de chance puisqu'un concert gratuit est organisé, en clôture de la braderie, dans le cadre de la deuxième partie de la fête de la musique (avec Larusso, Eve Angeli ou Charlie et Lulu NDLR). Ça compte un week-end comme celui ci pour la vie économique de la ville ?

Bien sûr. Puis on a travaillé énormément avec la mairie justement pour organiser ces deux choses dans la même journée, pour proposer une journée vraiment sensationnelle !