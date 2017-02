À Firminy, les habitants ont jusqu'au 14 février pour choisir leurs projets préférés

Les habitants de Firminy ont jusqu'au mardi 14 février 2017 pour choisir les projets qu'ils ont envie de réaliser dans leur quartier. Une démarche inscrite dans le cadre de la démocratie participative.

Refaire les trottoirs dans telle rue, mettre un ralentisseur dans telle autre ou encore installer des toilettes publiques sur telle place du centre-ville... 58 projets ont été proposés cette année par les habitants de Firminy. Depuis début janvier, les Appelous sont appeler à voter pour leurs projets préférés.

La démocratie participative existe depuis 2008 à Firminy

Globalement, les habitants de Firminy sont ravis de pouvoir choisir les projets qui leur correspondent le plus. Ils ont proposé des chantiers et ceux qui remportent le plus de voix seront réalisés dans l'année. Maurice a voté pour la mise en place d'un nouveau passage piétons près de chez lui : "On est toujours satisfaits d'avoir participé à la réalisation de travaux qui assurent la sécurité des gens."

Le maire de Firminy, Marc Petit, sait que cette initiative permet de réaliser des projets qui correspondent vraiment aux habitants : "Plus il y a de votants, plus les projets correspondent à l'intérêt général". Il reconnaît qu'en tant qu'élu, il n'est pas "au quotidien dans la rue pour voir ce qui ne va pas, et les habitants voient mieux ce qu'il est nécessaire de réaliser."

La ville s'est chargée d'étudier les dossiers et de voir ce qui était réalisable ou pas. Marie Ganivet, chargée de démocratie participative, est certaine que les gens se sentent concernés : "C'est une manière de responsabiliser la population qui se rend compte qu'on ne peut pas tout faire puisque l'argent public n'est pas illimité." L'enveloppe globale est de 400 000€ pour les six quartiers de Firminy.