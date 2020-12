Firminy : pas de Forêt magique mais des animations musicales et une opération de soutien aux commerces

Pour soutenir le commerce de proximité avant les fêtes de fin d'année, la ville de Firminy va financer 10 000 euros de chèques cadeau à utiliser chez les commerçants appelous. Et l'esprit des fêtes sera présent malgré l'annulation de la Forêt magique, avec des illuminations et animations musicales.

Il n'y aura pas de Forêt magique à Firminy pendant les vacances de Noël, en raison de la crise sanitaire. La municipalité ne voulait pas prendre de risque alors qu'en décembre 2019, 30 000 personnes sont venues à Firminy pour ses traditionnelles animations de fin d'année.

L'esprit des fêtes sera tout de même présent mais sous une forme plus minimaliste explique Denis Celle, adjoint au maire à la culture et aux animations. "C'est sûr que c'est un événement majeur qui nous manque la Forêt magique, mais on a décidé de redéployer nos animations, et de ne pas se concentrer sur le centre-ville, puisqu'on est sur huit secteurs", détaille l'adjoint. "Les services ont beaucoup réutilisé des éléments de décor qu'ils avaient déjà, sachant qu'aujourd'hui on n'est pas dans une période faste économiquement avec les problématiques Covid et achats de masques, donc on a fait des économies... en gardant la qualité", commente Denis Celle.

En plus de l'illumination de l'église du Breuil, des déambulations musicales sont prévues les samedis et dimanches avant Noël, notamment autour de la place du Marché le samedi matin. Pour éviter les rassemblements en cette période de crise sanitaire, il n'y pas d'horaire fixe pour ces animations.

Des décorations de fêtes de fin d'année à Firminy. © Radio France - Tifany Antkowiak

Opération chèques cadeaux avec les associations de commerçants

Une opération chèques cadeaux est par ailleurs lancée du 12 au 26 décembre 2020, pour soutenir les commerçants appelous. La municipalité va financer pour 10 000 euros de chèques cadeaux, comme cela a pu se faire dans d'autres communes de la Loire, à Roanne ou à Montbrison par exemple, pour relancer le commerce de proximité en sortie de confinement. "Dans cette période, on souhaitait leur montrer vraiment un soutien fort et puis aussi leur réaffirmer le rôle important qu'ils ont pour le dynamisme de la commune; on a besoin d'un centre-ville vivant et attractif et les commerçants de proximité en sont vraiment de acteurs prioritaires", souligne le maire de Firminy, Julien Luya.

Concrètement, pour 30 euros de chèques cadeaux achetés, vous n'en payez que 20, les 10 restant étant déjà payés par la municipalité. Pour 60 euros, vous n'en réglez que 40 et pour 90 euros de chèques cadeaux, vous n'en payez que 60.

Les chèques cadeaux sont disponibles au chalet des Vitrines de Firminy installée sur la place du Breuil. Ils sont valables un an dans les commerces membres des Vitrines de Firminy ou de l'Association commerciale et artisanale de Firminy (ACAF).