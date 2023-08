Fiscalité, en Corse les communes absorbent l'inflation

7.1 %, c'est la plus forte revalorisation de la valeur locative cadastrale, base d'imposition de la taxe foncière, depuis trente ans. Une hausse décidée par l'Etat au regard de l'inflation et permettant à la taxe foncière, dont les propriétaires reçoivent depuis ce mercredi l'avis, de rapporter quelques 236 millions d'euros dans l'île en 2023.

Limiter l’impact

En Corse, 114 communes ont également choisi d'augmenter leur part de taxe foncière (entre 1.12 et 2.94%) mais la majorité a décidé cette année de limiter l'impact pour les contribuables à l'instar des principales villes :

A Ajaccio le taux de la taxe est actuellement de 30,65% et n'a pas été rehaussé par la municipalité depuis 2014, tout comme Bastia qui a simplement réévalué ses bases, « une volonté politique pour plus d’équité dans l’impôt et qui a permis une augmentation des recettes de quelques 2 millions d’euros par an » explique le maire Pierre Savelli, selon lui le taux de 36.58% reste élevé mais cela s’explique : « Il faut quelques fois se méfier des taux, sur Bastia il y a beaucoup de logements sociaux près de 5600, et ce taux permet à la ville d’avoir des recettes fiscales lui permettant de fonctionner. » Porto Vecchio, Corte, ou encore Calvi restent stables également.

Les vases communicants

Dans certaines communes c'est le levier de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui devrait être actionné pour augmenter les recettes, le récent décret permettant sa majoration ayant été étendu à 2200 communes supplémentaires dont la totalité des communes insulaires.

A Pietrosella où le taux de résidences secondaires est de 58%, le conseil municipal avait un peu anticipé mais la volonté politique n'a pas changé selon le maire Jean-Baptiste Luccioni : « Nous avions délibéré un peu trop tôt, le décret n’était pas sorti et donc nous allons délibérer de nouveau courant septembre pour voter cette sur taxation à hauteur de 60%, une manne de 600 000 euros supplémentaires pour le budget municipal ».

Des recettes qui pourraient permettre la mise en œuvre de nouveau projets structurants ou simplement une stabilisation de la taxe foncière. Bastia et Ajaccio, déjà considérées en zone tendue, avait déjà porté respectivement la majoration de cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires à hauteur de 50 et 60 % en 2020 et 2022.