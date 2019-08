Fish Brenne : une entreprise en bonne santé qui craint les conséquences de la sécheresse

Pouligny-Saint-Pierre, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

C'est une petite entreprise berrichone qui se porte bien : Fish Brenne, fondée en 2002 au Blanc, et installée depuis 2015 à Pouligny-Saint-Pierre. Depuis son déménagement, le chiffre d'affaire de cette structure, spécialisée dans le poisson, a triplé. Elle fournit en produits des clients aussi prestigieux que le Ritz, ou que le restaurant de Joël Robuchon, à Paris. Fish Brenne se porte bien, mais s'inquiète pour les mois à venir des conséquences de la sécheresse, qui frappe durement le Berry. La mortalité des poissons est déjà en forte hausse depuis le début de l'année, et cela pourrait encore s'aggraver.

Poissons frais et poissons fumés

Fish Brenne produit à la fois du poisson frais, et du poisson fumé : carpe, anguille, truite, esturgeon, ou encore saumon. L'entreprise créé certains produits aux saveurs originales, comme du saumon à la betterave.

Certains produits sont plutôt insolites, comme ici le saumon à la betterave © Radio France - Manon Klein

La star, c'est la carpe. Elle représente 50% du chiffre d'affaire de Fish Brenne, selon le directeur de l'entreprise, Stéphane Geoffroy. Ce dernier se fournir pour ce poisson à 90% chez des pisciculteurs de la Brenne. Au final, c'est un tiers de la production de carpe locale qui finit à Fish Brenne.

L'entreprise transforme près de 300 tonnes de poissons par an. Et elle a de nouveaux projets pour l'avenir : la production par exemple de tarama. Et notamment du tarama fabriqué à partir d’œufs de carpes, une nouveauté.

À Fish Brenne, les arêtes de poisson sont retirées à la machine en seulement quelques secondes © Radio France - Manon Klein

Inquiétudes liées à la sécheresse

Si tout semble aller pour le mieux chez Fish Brenne, l'entreprise craint toutefois les conséquences de la sécheresse, qui cette année est particulièrement mortelle pour les poissons. "On a des pertes de poissons par endroits qui peuvent aller jusqu'à 95% de ce que contient un étang (...) Et ça n'est pas fini. Des poissons peuvent encore mourir en nombre d'ici fin septembre" alerte André Wibaux, président du syndicat des exploitants piscicoles de la Brenne. Ce dernier craint une production de poissons moitié moins importante que d'habitude.

Pour Fish Brenne, cela pourrait évidemment avoir des conséquences. D'autant que l'année a déjà été compliquée, en raison de la mobilisation des gilets jaunes. Les clients parisiens de l'entreprise sont parfois restés fermés plusieurs week end, ou bien ont tout simplement moins vendu de poisson.