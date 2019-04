Fizzer, l'entreprise normande, qui a choisi de "télétravailler" à 100%

Dives-sur-Mer - France

L'entreprise lancée il y a cinq ans s'est immédiatement mise au télétravail. Six personnes travaillent au siège à Dives-sur-mer. La vingtaine d'autres se répartissent sur tout un tas de fuseaux horaires. "Les plus loin sont à Québec et à Bali, explique Vincent Porquet, un des trois dirigeants, donc ça fait 13 heures de décalage horaire entre ces personnes là, et on arrive à travailler comme ça, sans forcément se faire une réunion tous les quarts d'heure. La productivité est meilleure, y a pas de débat à ce sujet là". Une productivité qui serait en effet plus importante de 22% selon les études.

Fizzer permet de réaliser des cartes postales personnalisées sur internet, via un ordinateur ou une application mobile. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Un ordinateur pour seul bureau

Pour l'entreprise, le télétravail ça représente aussi moins de coûts fixes. "Si on souhaitait recruter les meilleurs ingénieurs ou les meilleurs graphistes, on serait quasiment obligé d'être à Paris, et des locaux de 300 mètres carrés là bas, ça coûte 4 à 5 fois plus cher qu'en Normandie". Fizzer a donc choisi d'installer son siège à Dives-sur-mer. Toute la production et la mise sous pli des cartes postales se font ici. L'entreprise a équipé ses autres salariés d'ordinateur, elle leur octroie un budget voyage et les laisse s'installer où ils veulent. Claire Lambert a choisi de vivre à Bali. A 25 ans, c'est elle qui s'occupe du marketing, de la communication et des relations publiques. Et franchement la jeune femme n'a pas l'air de le regretter.

"J'ai toujours travaillé dans des open spaces de 100 à 200 personnes, et je n'ai jamais eu autant d'interaction avec mes collègues que chez Fizzer" explique Claire, installée à Bali.

Elle participe à des réunions par vidéo conférence et retrouve l'ensemble de l'équipe lors des deux séminaires annuels. Pour le reste, elle organise son temps de travail comme elle le souhaite. "A Bali, ça me permet de visiter tout en travaillant. Il y a beaucoup moins de contraintes, bien évidemment il n'y a pas le temps de transports. On a vraiment un équilibre vie privée vie perso." Une qualité de vie qui se traduit là aussi dans les chiffres : cinq jours d'arrêts maladie en moins par an pour les salariés.

Les salariés de Fizzer, éparpillés sur toute la planète, se retrouvent deux fois par an en séminaire, ici dernièrement à Dives-sur-mer au siège de l'entreprise. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Un quart des salariés français en télétravail

mUn salarié sur cinq en France pratique le télétravail selon une étude de Malakoff Médéric réalisée en 2018. Et ce taux devrait continuer d'augmenter. Car le cadre juridique, une ordonnance de septembre de 2017, a en effet assoupli les règles régissant le travail à distance. Créée en 2014, la start up Fizzer connait une croissance à trois chiffres. En 2018, elle a envoyé plus de 1,6 millions de cartes postales en France et dans le monde. Son service compte plus de 750 000 utilisateurs.