Flambée de l'énergie : ces villes lorraines qui éteignent les lampadaires la nuit pour faire des économies

Face à la flambée des prix de l'énergie, de plus en plus de communes se tournent vers l'extinction totale ou partielle de leur éclairage public la nuit. Elles sont 400 actuellement en Lorraine selon une association spécialisée, l'ANPCEN, et leur nombre augmente en 2022.