Flambée de l'énergie : des boulangers d'Indre-et-Loire obligés d'augmenter les prix "pour survivre"

Des fournées divisées par deux, des enseignes qui menacent de mettre la clé sous la porte. Les prochaines semaines s'annoncent très difficiles pour les boulangers-pâtissiers. Surtout pour ceux qui renouvèleront leur contrat d'énergie, au 1er janvier. Car comme la plupart sont exclus du bouclier tarifaire, ils vont se prendre la hausse des prix de l'électricité en pleine figure.

C'est le cas d'Olivier Grimaud, à Château-Renault, gérant de la boulangerie "Aux délices de Pierre", idéalement située sur la place centrale. Il a fait le calcul. "Mon contrat, je l'avais négocié à 77,96 euros le mégawattheure. L'an prochain, on va passer à 228 euros. C'est presque multiplié par trois." Pour son petit commerce, ça représente plus de 30.000 euros de charges par an.

Les matières premières coûtent également plus cher

Sans compter que depuis quelques mois, ses matières premières ont aussi augmenté. Le beurre a pris une hausse de 100%, les œufs lui coûtent 30 à 40% plus cher à cause de la grippe aviaire et avec la guerre en Ukraine, l'huile et la farine ont aussi flambé.

Olivier Grimaud a donc décidé, au début du mois d'octobre, d'augmenter quelques viennoiseries et sa baguette de 5 centimes, qui coûte désormais 1 euro. "Je ne fais pas ça de gaîté de cœur mais c'est le seul moyen pour survivre. Il faut arrêter avec le mythe du boulanger qui s'en met plein les poches. Mais le risque, c'est une désertion des clients. Pour eux, tout augmente aussi. Je peux comprendre qu'ils préfèrent aller en grande surface parce que c'est moins cher. Il faut arriver à trouver un juste équilibre. J'ai un copain qui m'a dit qu'il lui faudrait augmenter tous ses produits de 10 centimes pour compenser la hausse des prix de l'énergie. On ne parle pas des matières premières, car sinon, ça ferait 15 centimes. Augmenter chaque produit de 15 centimes, ce n'est juste pas possible."

Pour faire quelques économies d'énergie par-ci par-là, Olivier Grimaud demande donc à ses équipes de faire quelques efforts_. "Par exemple, sur notre four à pain de quatre étages, dès qu'on n'a plus besoin d'un, on l'éteint. En boutique, dès que l'on a moins de produits, on les mets tous dans la même vitrine et on éteint l'autre. Ce sont des choses auxquelles on ne faisait pas attention avant."_ Mais il le sait, le gain ne sera pas énorme.