Flambée des carburants : une Creusoise se met au covoiturage pour aller travailler

Depuis quelques jours, les prix à la pompe sont toujours très élevés. Ca avoisine les deux euros en moyenne le litre dans les stations services creusoises. Jean Castex a annoncé plusieurs aides dans le cadre de son plan résilience : une aide équivalente à 35 centimes par litre de gazole pour les pêcheurs.

Les agriculteurs vont bénéficier d'un remboursement anticipé de la taxe sur les carburants sur leurs achats du gazole non routier. Mais pour certains, pas d'aides supplémentaires, à part la remise de 15 centimes par litre : des Creusois se mettent donc à covoiturer. C'est le cas de Mélanie, 24 ans, qui travaille chez le fabricant de portes et fenêtres en bois Atulam à Jarnages.

"C'est impossible pour les jeunes aujourd'hui"

Elle a 30 minutes de trajet de chez elle à l'entreprise, et prendre sa voiture, ça lui coûte tout simplement trop cher. "Avec le loyer, l'électricité, la nourriture, c'est impossible. Pour les jeunes de notre âge, ce n'est pas possible." Impossible de payer l'essence, alors la jeune femme a proposé à ses collègues de covoiturer. "On s'entend bien donc du coup, je leur ai proposé de covoiturer, et ils ont tout de suite dit oui, ça les arrange". Ils sont plusieurs à faire ça, selon les horaires de travail. Ce jour-là, c'est Alain qu'elle conduit, ravi de ce système. Ca leur fait des économies à tous les deux et c'est plutôt "sympa", "on discute, écoute de la musique, surtout le matin".

Plus de salle de sport, moins de restaurants

La hausse des carburants, au-delà de son impact économique, a aussi des conséquences sur les loisirs de Mélanie. La jeune femme s'est mise à économiser sur tout, quitte à se priver. "La salle de sport où j'allais avant, Basic Fit, c'est à Guéret. J'ai acheté un banc de musculation pour faire mon sport chez moi, parce que c'est trop cher le gasoil. Faire Chénérailles-Guéret, pour juste aller à la salle, ça ne vaut pas le coup."

Mélanie regrette de "devoir travailler à fond, plus de 35 heures par semaine, et de ne pas gagner plus de 1 800 euros. Avec le Covid-19, et la guerre en Ukraine, j'imagine mes petits-cousins et j'imagine le monde. C'est chaud", souffle-t-elle. Elle espère que les prix du carburant vont enfin baisser pour pouvoir éviter de terminer dans le rouge, côté compte bancaire tous les mois.