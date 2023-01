Flambée des coûts de l'énergie : vers une fermeture inéluctable de la boulangerie de Parçay-Meslay

Un report du paiement des impôts et cotisations sociales. Voilà à quoi auront droit les boulangers pour soulager leurs trésoreries face à la hausse des tarifs de l'énergie, comme annoncé par la Première Ministre Elisabeth Borne , ce mardi 3 janvier. Mais cela sera-t-il suffisant pour sauver tous les commerces ? Pas sûr. Ceux qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, pour diverses raisons, se posent de nombreuses questions.

C'est le cas de Yann Douadic à Parçay-Meslay. Le jeune quadragénaire, originaire du village, a repris la seule boulangerie de la commune il y a quatre mois seulement. Et il sent que c'est déjà la fin. "Je pense que je vais déposer le bilan, dit-il un peu dépité. Je me laisse deux ou trois mois pour voir mais c'est plus de la résistance qu'autre chose. Mon entreprise n'est pas viable."

"Payer plus de 40.000 euros par an d'électricité, c'est impossible"

Le boulanger est étouffé par les factures d'électricité, plus importantes que celles de ses prédécesseurs sur lesquelles il s'est basé en achetant. "J'avais fait des prévisions et, très vite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus élevé que prévu. Tout de suite, dès le début de mon contrat, on m'a annoncé que cela allait être multiplié par quatre. En principe, ça devait être 14.000 euros à l'année et là j'ai payé 14.000 euros en quatre mois. Payer plus de 40.000 euros par an d'électricité, c'est impossible. Surtout quand on se lance et qu'on n'a pas de trésorerie."

En plus, comme son affaire est jeune, Yann Douadic n'a pas droit à de nombreuses aides, ni au bouclier tarifaire. "Pour avoir droit à ce dispositif qui limite la hausse à 15%, il ne fallait pas dépasser plus de 36 kVa. Et je suis à 72 car je suis au tout électrique. J'ai un four qui consomme beaucoup."

"La mort du patelin"

Pour rentrer dans ses frais, il devrait passer sa baguette à 1,70 euro, soit 50 centimes de plus qu'actuellement. Inenvisageable pour ce compagnon du devoir, qui se fait une raison. "Moi, je me suis lancé dans cette entreprise pour former des jeunes, pour qu'il se lancent, car on manque de 7.000 boulangers en France, alors qu'il y a du travail. Et le signal que je leur envoie, c'est qu'on peut échouer six mois après son installation. C'est dommage parce que c'est une belle entreprise, j'ai des clients, je me suis juste lancé au mauvais moment."

Yann Douadic n'avait même pas eu le temps de changer le auvent. Les prénoms des anciens propriétaires sont toujours dessus. © Radio France - Adrien Bossard

Déçus tout comme lui, ses clients à Parçay-Meslay appréhendent la suite. "Si ça ferme, c'est la mort du patelin", assure cette retraitée. Ce que Yann Douadic concède. "Une boulangerie, c'est le poumon d'un village. S'il n'y a plus ça, les autres commerces vont être affectés."

Concernant l'annonce du Ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui promet que les boulangers pourront résilier leur contrat sans frais en cas de hausse "prohibitive", l'artisan estime que ça ne sert à rien. Car "qu'importent les fournisseurs, ils sont tous très sont chers."