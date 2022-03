Flambée des prix : certains Creusois se privent

C'est du jamais vu depuis 2008 : l'inflation continue de progresser en France. En un an, les prix à la consommation ont augmenté de 3,6%. Selon les chiffres de l'INSEE publiés ce mercredi, ça pourrait dépasser les 4% pour ce mois de mars. Tout a augmenté dans les rayons des supermarchés : notamment les produits frais, plus 5,9% par exemple en un an, plus 10% pour le poisson. Le tout tiré par l'envolée de l'énergie qui atteint les 21%. Ca a donc des conséquences sur les Creusois.

Moins de loisirs, plus d'économies

"Quand j'achète de la viande, j'achète pour deux repas, je rentabilise", explique Suzie dans les rayons du supermarché de Sainte-Feyre près de Guéret. Elle ne va plus non plus dans les magasins plusieurs fois par semaine. "Vous vous rendez compte du prix de l'essence ? Je ne vais plus me balader comme ça. Avant, avec ma petite-fille, on prenait la voiture pour sortir comme ça. Maintenant non", témoigne cette retraitée. Anthony lui, a deux enfants à nourrir. Il regarde les prix des yaourts. "Je prends ceux à 90 centimes les quatre, au lieu de ceux plus chers, à plus d'un 1 euros. C'est sûr que c'est compliqué".

Je ne mets pas de parfum, je préfère acheter à manger aux enfants

D'autres confient manger moins de viande, moins de poisson. Certains ont même remarqué que le prix des pâtes avaient augmenté. "On voit la différence, elles ont pris une sacrée calotte", indique Bernadette, qui tient ses comptes parfaitement. Chloé elle, n'achète pas de crème ou de parfum. "Je ne mets pas de parfum, je préfère acheter à manger aux enfants", explique cette maman de trois enfants. Moins de sorties bowling aussi, moins de sorties tout court : on économise le carburant, l'autre grosse dépense des dernières semaines.

Les clients priorisent ce dont ils ont besoin. © Radio France - Marianne Naquet

Encore plus de hausse des prix ?

Alors cette envolée des prix va-t-elle se poursuivre ? Cela se pourrait avec la guerre en Ukraine. Mais aussi à cause des négociations annuelles entre les industriels et les distributeurs il y a quinze jours : les discussions se sont soldées par des hausses entre 3 et 4%. Des hausses qui pourraient se ressentir dans les rayons dans les semaines ou les mois à venir.