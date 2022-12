Flambée des prix de l'électricité : à Groix, la Petite Boulangerie contrainte de fermer

La flambée des prix de l'énergie fait ses premières victimes en Bretagne. A Groix, la Petite Boulangerie fermera ses portes à la fin du mois. Les patrons se disent dans l'impossibilité de suivre les tarifs proposés par leur fournisseur d'électricité à partir de janvier 2023. Une augmentation de 500% qui a poussé Mélanie Trognon et son époux à prendre les devants.

"On s'est renseignés auprès du député, de la mairie, des fournisseurs, on a tout fait, l'Etat va nous verser à partir de janvier 450 euros sur une somme de 6.000 euros, donc ca ne sert à rien", résume la boulangère, agacée. Mélanie Trognon a repris le commerce de Groix avec son mari il y a 6 ans. Leurs 3 salariés sont en cours de licenciement. "On a mis toutes nos économies pour acheter ici et là on perd tout", se désole t-elle indiquant chercher désormais à vendre son commerce.

Les dernières baguettes de la Petite Boulangerie sortiront du four le 31 décembre. Il ne restera alors plus qu'une seule boulangerie sur l'île morbihannaise.