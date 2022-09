Flambée des prix de l'énergie : Boris Ravignon, président d'Ardenne Métropole, appelle à "revenir au bon sens"

La flambée des coûts de l'énergie se fait sentir sur la facture des piscines marnaises et ardennaises. Le président d'Ardenne Métropole, également maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, annonce une multiplication par quatre du prix de l'électricité et par huit du prix du gaz.

Une trentaine de piscines de la société Vert Marine sont fermées depuis le début de semaine, en raison de l'augmentation des prix de l'énergie. Aucune piscine n'est pour le moment fermée dans la Marne et les Ardennes, mais la question pourrait se poser, selon le président d'Ardenne Métropole. Boris Ravignon assure que le prix de l'électricité a été multiplié par quatre. Celui du gaz, par huit. "Pour l'instant, on tient bon. Mais la situation devient vraiment intenable", confie-t-il.

Également maire de Charleville-Mézières, il explique que pour faire face à cette augmentation des prix, des investissements de renouvellement énergétique ont été réalisés. "Pour la patinoire, le changement du groupe froid a fait réduire notre consommation de 40%", cite-t-il notamment. Même s'il estime que "les collectivités sont prêtes à investir dans l'efficacité énergétique", il faut que les prix cessent d'augmenter.

Pas d'augmentation des prix pour les usagers des piscines

Boris Ravignon ne souhaite pas réclamer d'aide auprès de l'État. Pour lui, le combat à mener est ailleurs. Il appelle à réformer le marché de l'énergie. "Aujourd'hui, il n'y a aucune raison objective que l'électricité nous soit vendue à un tel prix. Ce n'est pas son prix de revient. Les surprofits n'apparaissent par par l'opération du Saint-Esprit ! Ils apparaissent parce qu'on a des prix de vente sur le marché qui sont totalement déconnectés du prix de la production. Revenons simplement au bon sens !", lance-t-il.

En attendant, il faut faire avec ces factures. Mais pas question pour le président d'Ardenne Métropole d'augmenter le prix pour les usagers des piscines ou patinoires. "On a augmenté nos tarifs en fonction de l'inflation. Mais on ne souhaite pas faire porter aux usagers la totalité des augmentations, ça n'aurait pas de sens. Les prix deviendraient inaccessibles pour un très grand nombre de familles. Le sens du service public, c'est qu'il soit utile au plus grand nombre", justifie Boris Ravignon.