Flambée des prix de l'énergie : la coopérative Probiolor envisage de fermer le silo de Vézelise

Comme beaucoup d'autres entreprises, la coopérative céréalière lorraine Probiolor se retrouve au pied du mur avec l'envolée des prix de l'énergie. Sa facture annuelle d'électricité va passer de 70.000 à 300.000 euros, après le renouvellement son contrat avec son fournisseur à la fin du mois d'octobre. "Si aucune aide, ou solution, ne nous est proposée rapidement, l'activité de la coopérative risque d'être fortement impactée, avec une mise à l'arrêt possible du silo de Vézelise dès le 16 octobre prochain", préviennent les directeurs Aurélie Huvenne et Frédéric Mony.

Dans cette coopérative, qui réunit 300 adhérents du Grand Est, le chiffre d'affaires annuel est de 15 millions d'euros. Mais comme sa part d'électricité ne dépasse pas les 3%,l'Etat ne lui versera aucune aide. "Donc on nous laisse nous mettre dans la mouise pendant un an, et quand on sera bien dans la mouise, on nous aidera. Mais ce sera l'année prochaine, donc on trouve ça complètement révoltant", réagit sur France Bleu Sud Lorraine Frédéric Mony le co-directeur.

Une baisse de rémunération des agriculteurs ?

Si le silo à Vézelise venait à fermer, les conséquences seront non négligeables pour les agriculteurs adhérents comme pour les consommateurs. "Pour les agriculteurs, ça peut entraîner une baisse du prix de la tonne de céréales, jusqu'à trente euros de moins, pour payer l'électricité. Sur certains produits, cela va représenter 10% du revenu de l'agriculteur. Et pour le consommateur, ça sera des ruptures dans les magasins", ajoute Frédéric Mony.