Flambée des prix de l'énergie : les entreprises haut-garonnaises tentent de trouver des solutions

Comment faire face à la flambée des prix de l'énergie à venir ? Question que se posent chaque jour les entrepreneurs consommateurs d'énergie. Le gouvernement a certes annoncé une aide "sur une partie de la facture" des entreprises, mais tout reste encore flou et les augmentations à venir sont inquiétantes. Les entreprises de Haute-Garonne tentent de réduire leurs coûts, et certaines font appel à des courtiers en énergie, assaillis de demandes.

Chez Vital Ainé, semaine de quatre jours et panneaux photovoltaïques

Dans la célèbre biscuiterie Vital Ainé de Martres-Tolosane, on a eu le nez creux. Il y a deux ans, l'entreprise familiale qui emploie 40 personnes a mis en place la semaine de quatre jours pour limiter la consommation en gaz et électricité. L'éclairage a également été modernisé via un système de LED, à la fois dans les bureaux et les ateliers. Malgré ces premières mesures, l'entreprise a cherché d'autres marges de manœuvre pour réduire sa facture énergétique qui représente entre 5 et 10% du chiffre d'affaires.

"On est en réflexion sur l'installation de panneaux photovoltaïques et pour le carburant nous avons rationalisé nos tournées." - Pascal Rami

Des panneaux photovoltaïques pourraient être installés près de l'entreprises explique Pascal Rami, directeur général de Vital Ainé : "Des panneaux qu'on pourrait installer sur une parcelle à côté de notre atelier. On table sur une économie de 30% voire 40% sur notre facture d'électricité".

En plus de l'électricité et du gaz, Vital Ainé tente également de faire des économies sur le carburant dont les prix ont flambé. "Nous avons rationalisé nos tournées, nous avons une dizaine de véhicules. Nous avons aussi demandé à nos équipes d'avoir le pied un peu plus léger", explique Pascal Rami.

Dans la restauration, on fait appel à des courtiers

Nombreux sont les professionnels qui font appel à des courtiers en énergie, dans l'espoir d'obtenir un contrat moins onéreux. "On essaye de trouver le meilleur du pire à nos clients", ironise David Da Costa, fondateur de la société toulousaine de courtage en énergie Hitee. Il est très sollicité en ce moment : "Je suis débordé de demandes, beaucoup de restaurateurs, des industriels dont les contrats se terminent à la fin de l'année." Il estime que les annonces gouvernementales sont encore bien trop floues.

"Les augmentations annoncées sont intenables. S'il n'y a pas d'aide, il va y avoir des faillites en cascade. Je pense que ce n'est pas ça que l'on souhaite pour notre économie." - Arthur Arlet

Le courtage en énergie, c'est l'espoir d'Arthur Arlet fondateur du restaurant Duck Me à Toulouse et responsable du développement des établissements Le Kiosque. "Nous avons pris un courtier pour faire un tour d'horizon des fournisseurs d'énergie, voir s'il y a de réelles différences, même si ne suis pas certain de ça", dit le gérant inquiet. "Les augmentations annoncées sont intenables". L'énergie représente 2 à 3% du chiffre d'affaire des restaurants Le Kiosque.